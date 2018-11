Kylie Jenner revela su colección navideña y es lo más brillante que verás hoy

Como siempre, Kylie Jenner no para. Una vez más, la hermana menor de las Kardashian paraliza a la comunidad 'beauty' con la presentación de su nueva colección de maquillaje para las fiestas navideñas. Y, por lo que hemos visto hasta el momento, solo tenemos una cosa que decir: esperamos que te gusten los brillos.

Fiel a la estética de Kylie Cosmetics, la línea navideña tiene al glitter como aliado elemental: todos los empaques llegan en color celeste pastel con copos de nieve y un toque de glitter en tono plateado. Estética navideña a más no poder.

En cuanto a los productos, hay de todo. El más llamativo es 'Chill Baby', una paleta de sombras con 14 tonos que resaltan por ser brillantes y cercanos a la Navidad como el rojo y el dorado. Otro de los más esperados es 'Baby it's cold outside': una paleta con 8 mini labiales de nuevos tonos: snowball metal, no Peeking velvet, sweater weather matte, small wonder velvet, naughty is the new nice metal, december matte, under the tree matte y hot cocoa matte.

Además, la colección contiene un empaque de 4 labiales (dos en tonos mates y dos metálicos), un nuevo lipkit (delineador y labial), así como un set de iluminadores y rubores. Hasta el momento, estos son todos los productos que hemos podido ver en el Instagram de la firma, aunque estamos seguros que habrá algunas sorpresas más el día del lanzamiento.

La colección navideña saldrá a la venta el próximo lunes 19 de noviembre a través de la web de la firma y, como en años anteriores, cabe la posibilidad de que se agote durante el primer día. ¿Estás lista para la batalla?