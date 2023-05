Uno de los elementos más importantes a la hora de hacer una película es el vestuario, maquillaje y peinado. Este último puede tener una gran complejidad, más aún cuando se debe transformar totalmente el cabello. Tal fue el caso del live action de Disney, La Sirenita, el cual ha generado una gran cantidad de criticas positivas y ha empezado a a generar ciertas dudas en los espectadores en cuanto a la creación del mismo. Y es que, traer a la vida real una película ficticia no es tarea fácil, menos aún cuando hay que pensar en todas las piezas desde una perspectiva bajo el mar y otra fuera de él. Por ello, los procesos creativos no son rápidos y en el caso de Ariel, su cabello fue un gran reto.

Camille Friend fue la gran maestra detrás del peinado de Halle Bailey para personificarse en la princesa Ariel. La ganadora la Óscar a mejor peinado y maquillaje por el filme “Black Panther: Wakanda Forever”, pasó por todo un proceso de entendimiento y reflexión antes de decidir como haría el cabello de la protagonista. Cabe recalcar que para Bailey era muy importante mantener su cabello rasta, ya que es parte de sus raíces negras de las cuales se siente sumamente orgullosa. “Fui a ver a la familia de Halle. Su mamá es espiritual y son una amable familia. Empecé entendiendo quien era y por que el elemento de su cabello natural era tan importante de mantener ”, comentó Friend a la revista Variety.

El siguiente paso luego de tener la aprobación de Disney y del director fue concentrarse en la creación de la melena. Camille sabía que usar peluca no era una opción, ya que con todos los movimientos que realiza Ariel, sería imposible que se logre ver bien. Por ello, tomo en cuenta el color de piel de la artista, la forma de su cara, el color de sus ojos y lo que sería el vestuario. Recordemos que el único reto no era adaptar el cabello de La Sirenita a Halle, sino también el tono rojo que todos los espectadores esperaban ansiosos por ver. Es por esa razón que la gran dificultad era llegar al rojo sin cortar las rastas de Bailey, para lograrlo el proceso demoraba de 12 a 14 horas, tiempo que trataba de reducir con el apoyo de la artista.

El cabello se tiñó a medida y mezcló con puntas de queratina, un gran proceso para los tres tonos de rojo que se aplicaron. Además, las extensiones no era reutilizables por lo que la inversión también fue significativa. “No estoy haciendo conjeturas, pero probablemente gastamos al menos $150,000 porque tuvimos que rehacerlo y sacarlo . No podíamos reusarlo y teníamos que empezar de nuevo. Fue un proceso”. confesó la diseñadora de peinado.

La pregunta a cómo haría para que el cabello se vea natural bajo el agua se solucionó con trozos sueltos de extensiones, las cuales le brindaban esa movilidad necesaria a la melena y sobre la superficie los mechones de cabello eran más lacios con ondas en forma de olas del océano. Una verdadera obra de arte, hecha por una verdadera artista. Lamentablemente debido al Covid y problemas de horario, Camille no pudo continuar con la producción y quien tomó la posta fue Tiffany Wiliams.