La organización del concurso de belleza acaba de hacer oficial a la décima candidata a la corona del próximo Miss Perú: Luciana Fuster. A través de una entrevista, la joven influencer reveló cuáles son sus pensamientos en torno a su participación en el esperado certamen.

“Aquí estoy 💖” fue el primer mensaje con el que Luciana anunció en sus redes el anuncio de su candidatura oficial al Miss Perú. “Agradecimiento especial para todos ustedes por el apoyo increíble que vengo recibiendo desde ayer y para todas las personas en mi vida que me motivan a seguir retándome ✨. Estoy lista para todo! ”, detalló al pie del video de su sesión de fotos promocionales.

Esta publicación de agradecimiento llega luego de que la organización anunciara a Luciana Fuster como la décima candidata para competir por la corona de Alessia Rovegno. A través de una extendida entrevista auspiciada por Kativa, la concursante de “Esto es Guerra” reveló qué la motivó a ingresar al certamen.

(Foto: Miss Perú Oficial)

¿Por qué Luciana Fuster se postuló al Miss Perú?

“Desde muy chiquita lo había querido. De hecho en el 2019 me junté con Jessica, conversamos algunas cositas pero nunca llegué a concretar nada. Así que este es el momento ”, dijo decidida a venir con todo para el próximo certamen.

Cuando le preguntaron sobre qué espera lograr con el certamen, Luciana mostró su total disposición a cumplir con los requerimientos de un certamen de la talla del Miss Perú. “Como cualquier chica que sueña con ser Miss Perú, llevar la banda con muchísimo orgullo. Mis expectativas son poder difundir los mensajes, lo que se me proponga en el camino, lo que se acuerde con la organización si es que llegara a ser Miss Perú ”, expresó.

También, habló sobre qué la animó a participar del certamen, ya que tiene experiencia previa en el rubro tras su participación en otros concursos que datan de hace varios años atrás. “Realmente yo ya lo quería hace muchísimo tiempo, pero sentía que me faltaba un poquito de edad. Eso era lo que yo pensaba. Pero yo creo que el momento en que uno lo decide, en que tú sientes que está bien es cuando tienes que hacerlo”, afirmó. “Se viene un cambio bastante drástico. El tema de entrar a un concurso de belleza es un cambio que significa muchísimo más. Y tiene siempre un propósito de fondo que creo que es un cambio personal para mí y eso es todo un reto ”, agregó.

(Foto: Miss Perú Oficial)

¿Por qué Luciana Fuster lloró al habla de su mamá?

“Cada vez que digo ‘mi mamá' quiero llorar”, dijo con la voz entrecortada cuando le preguntaron quién es la persona qué más admira. “ Quiero ser como ella cuando sea más grande ”, dijo con orgullo. Mientras intentaba calmar las lágrimas y la voz entrecortada que le salió al emocionarse, Luciana Fuster dejó en claro porqué su mamá es la persona que más admira y respeta en el mundo. “Valoro muchísimo lo que hace mi mamá por mí. Me pone super sensible hablar de ella aunque todo esté bien. Es quien aguanta todas las cosas conmigo, quien me acompaña siempre, quien nunca me va a dejar caer y quien nunca me va a hacer dudar de quién soy. Es la persona que siempre ha estado conmigo, sosteniéndome, no ha dejado que se me vaya la cabeza a las nubes ”, reveló.

¿Qué piensa Luciana Fuster sobre la competencia?

“Definitivamente yo creo que todos somos competitivos. Yo no veo jamás al costado. Yo siempre voy a estar enfocada en mí. La competencia es conmigo , es superarme a mí. Yo siento que pierdes el enfoque cuando intentas competir con alguien más. La competitividad la veo de esta manera: resaltando mis fortalezas, mejorando mis debilidades y compitiendo conmigo”, aclaró.