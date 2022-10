1 / 7

Halloween es la oportunidad perfecta para atreverte a lucir ese maquillaje que guardas en ‘favoritos’ pero nunca te atreves a usar. Así es , hablamos de los brillos, esos que se viralizaron en pandemia y hoy continúan protagonizando los looks fiesteros de muchas. Si los amas, pero no sabes cómo utilizarlos para lograr el look perfecto, aquí te traemos los maquillajes más sencillos e impactantes con los que definitivamente resaltarás este Halloween. (Foto: HBO)