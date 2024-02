La última Semana de la Moda de Alta Costura en París dio mucho de qué hablar. Además de las creativas propuestas de las casas de moda, el rubro de la belleza fue el que prácticamente se robó el estrellato. Para el desfile del sello parisino Maison Margiela, el maquillaje de efecto porcelana que en cuestión de horas se volvió viral fue la cereza sobre el pastel de una propuesta que combinó arte, habilidad y teatralidad sobre la pasarela. Después de días de teorías e intentos de recrear el icónico maquillaje, Pat McGrath, su creadora, por fin reveló el paso a paso para lograr el ansiado look de muñeca de porcelana.

“París bajo la luz de la luna sobre el Sena” fue la escena que inspiró a John Galliano, director creativo de Maison Margiela, a crear una exquisita colección que combinó moda y arte. La ambiciosa colección tuvo como musas a las mujeres que habitaban las oscuras noches parisinas de la década de 1920 y 1930 bajo el puente Alejandro III que cruza el río Sena. Una serie de retratos que Pat McGrath , maquilladora del desfile, logró inmortalizar sobre el rostro de las modelos gracias a su particular maquillaje.

La magia de los looks ‘beauty’ que parecían sacados de una película de ciencia-ficción se convirtió en toda una experiencia inmersiva que superó a las modelos sobre la pasarela y conquistó a maquilladores, influencers de belleza y fanáticos que intentaron replicar la fórmula en redes sociales y descubrir el ingrediente secreto con el que Pat McGrath y su equipo crearon este icónico look.

Las teorías más virales

La capa de efecto de vidrio que selló el dramático maquillaje fue lo más destacado del famoso ‘beauty look’ de Pat McGrath para el desfile de Margiela. Una técnica que muchos deseaban descifrar e imitar de cualquier forma posible, generando así una serie de teorías alrededor de su formulación. La primera apuntaba al uso del Liquid Glass de Kryolan , un polímero vinílico de preparación viscosa que al aplicarse y secarse por capas otorga un efecto extremadamente brillante sobre la piel. La segunda, una mascarilla de Freeman a base de pepino que, según maquilladoras en redes, se diluye en agua y se aplica con un pulverizador, dejando que se seque entre capa y capa. La tercera, la mascarilla Diamond Luminous Glowing Mask de Natura Bissé , la apuesta de Katie Jane Hugues, maquilladora de celebridades como Hailey Bieber, quien asegura que también deja ese efecto brillante sobre la piel.

Si bien estas fueron las teorías más populares gracias al efecto similar que maquilladores lograron recrear, lo cierto es que no se usó un solo producto para crear el famoso efecto de vidrio. Luego de que el maquillaje se volviera viral, su creadora original alentó a sus seguidores a intentar adivinar, recrearlo y compartir sus resultados en redes. Una dinámica que fue tomada como un interesante reto por parte de famosos influencers de belleza y maquilladores como James Charles, Danielle Marcan, Pamela Segura, Sacheu, Jack Hughes, Luis Torres, Mei Pang y más.

Los productos que se usaron

Como era de esperarse, Pat McGrath, la maquilladora responsable del beauty look del momento, compartió la lista detallada de los productos que usó en las modelos (todos de su marca Pat McGrath Labs) a través de sus redes sociales. Estos fueron los mencionados:

Divine Skin, Rose 001 The Essence

Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation

Skin Fetish: Sublime Perfection Concealer

Paleta Mothership I: Subliminal ‘BLITZ BLUE’ & ‘XTREME BLACK’

Paleta Mothership VI: Midnight Sun ‘BLITZ VIOLET ORCHID’ & ‘XTREME DUSK’

Paleta Mothership Mega: Celestial Nirvana ‘DESERT DIVINITY’

Divine Blush: Legendary Glow Colour Balm ‘PEACH LOTUS’

PermaGel Ultra Glide Eye Pencil ‘XTREME BLACK’

MatteTrance Lipstick ‘GUINEVERE’

El paso a paso del maquillaje de porcelana

A través de una transmisión en vivo en redes, McGrath finalmente reveló la receta que le tomó tres años desarrollar y que finalmente debutó a lo grande en el desfile de Margiela. En primer lugar, explicó que el acabado de cristal en la piel inició desde la aplicación de las bases y productos de su línea, caracterizados por su acabado hidratante que realza el brillo en la piel. Después de aplicar el maquillaje mencionado, McGrath utilizó pegamento SFX (maquillaje de efectos especiales) en las esquinas de los labios, fosas nasales y partes internas de los ojos para asegurar que el maquillaje dure.

Luego de esta primera parte, creó la famosa película brillante de efecto vidrio a base de cuatro mascarillas que se pelan (como vimos en los virales videos de las modelos pelándose el maquillaje detrás de escena): Freeman’s Peel Off Gel Mask ‘cucumber’, Que Bella Hydrating Pineapple Peel Off Face Mask, Proot Calendula Peel Off Face Mask y Daggett & Ramsdell Australian Tea Tree Oil & Vitamin E Peel Off Facial Mask. Diluyó las mascarillas con Skin Illustrator Clear Gloss, un producto diseñado para crear un efecto de maniquí con acabado de vidrio en la piel, y agua. Roció la mezcla sobre el rostro con un aerógrafo para un efecto fluido y mejor cobertura. Aplicó de siete a ocho capas sobre el maquillaje aplicado , siempre dejando que cada una se seque con un secador de pelo antes de aplicar la siguiente.

Para proteger los ojos, mejillas y labios del aerógrafo, McGrath utilizó una cuchara de plástico y aplicó el brillo labial de su firma sobre los labios y párpados para darle el último acabado de porcelana. Finalizó el maquillaje con una capa de máscara de ojos sobre las pestañas.

¿Quieres intentarlo tú misma? Pues la legendaria maquilladora lanzará pronto el vídeo completo de la masterclass virtual sobre cómo crear el viral maquillaje para el desfile de Margiela. Además, sacará un nuevo producto de su línea de maquillaje para que logres emular el acabado de cristal sobre la piel. Aún no está listo, pero se espera que en un futuro cercano llegue a las tiendas.