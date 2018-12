El maquillaje ideal para esta Navidad | VIDEO

Estamos a pocos días de la Navidad e inevitablemente nos provoca prepararnos para nochebuena. Es hora de alistar nuestro look, peinado y maquillaje para triunfar estas fiestas. Y si aún estás indecisa, no te preocupes, aquí te damos una pista: este año el look 'shimmer' marca la pauta.

Si de maquillaje para Navidad hablamos, nada mejor que un look con mucha profundidad y un toque de brillo para sumarnos al espíritu de las fiestas. En esta nota, la maquilladora y trainer de Bobbi Brown, Susanne Coz, nos enseña el paso a paso para el maquillaje ideal. Presta mucha atención.

Lo primero y más importante es tener un buen lienzo donde trabajar. Por eso, es vital hidratar la piel con un tónico, sérum- mejor si es anti-age- crema hidratante y 'primer'. A este combo, Susanne suma la crema Vitamin Enriched Face Base que humecta, suaviza y reafirma la piel.

Para los ojos, se recomienda aplicar contorno y un bálsamo en los labios.

Luego, es hora de empezar con el maquillaje. Aplica un precorrector en las ojeras para neutralizar su color y encima un corrector para cubrir e iluminar. Sella todo con polvos. Unifica el tono de la piel con una base, difumínala en todo el rostro y sella con polvos. Aplica bronceador en la parte superior de la frente, pegado al cabello, y en los pómulos. Finaliza el trabajo de piel aplicando rubor en las mejillas.

Para las cejas, rellena los espacios vacíos con una sombra. Si buscas un acabado más prolijo, Susanne recomienda el Natural Brow Shaper, un producto que peina y fija las cejas durante el resto del día.



Para empezar con las sombras, es primordial que apliques 'primer' en los párpados para que el color luzca vibrante y pueda difuminarse correctamente. Empieza con una sombra clara para sellar el 'primer' y luego aplica lila en la cuenca a modo de color de transición.

Antes de pasar a las siguientes sombras, delinea el interior y exterior de tus ojos. Difumina el delineado externo con la ayuda de una sombra negra para crear un efecto ahumado.

Aplica una sombra morada con toques de 'shimmer' en todo el párpado móvil.

Agrega una sombra marrón en la 'V' exterior del ojo para crear profundidad. Difumina.

Para terminar, dale un toque de brillo al párpado móvil mezclando dos sombras 'shimmer'.

Finaliza el look aplicando las mismas sombras en la zona inferior del ojo para abrir más la mirada y colocando rímel en las pestañas. Si deseas, agrega pestañas postizas para un acabado aún más dramático.

Aplica brillo en los labios para no sobrecargar el look...

¡Y ya estás lista!

Mira cada paso a detalle en el siguiente video.