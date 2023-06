Someterse a una cirugía plástica siempre conlleva riesgos. En especial si se trata de un procedimiento altamente invasivo como la famosa abdominoplastia, la favorita de muchas mujeres y celebridades que sueñan con tener un vientre plano con un aspecto saludable y visiblemente atractivo. Un procedimiento que de no hacerse adecuadamente, podría terminar complicando la salud del paciente. A propósito de la denuncia de la bailarina y artista peruana Maricielo Effio, por ‘mala praxis’ al popular cirujano de las estrellas, el Dr. Fong, conversamos con una experta en el tema para entender qué significa realmente someterse a este polémico procedimiento.

¿Qué es una abdominoplastía?

María Teresa Pando, cirujana plástica y miembro de la Sociedad Peruana y Sociedad Alemana de Cirugía Plástica; explica que la abdominoplastia, popularmente llamada ‘tummy tuck’, es un procedimiento quirúrgico serio, muy invasivo e incluso riesgoso. Dirigido a solucionar cualquier exceso o problema que suceda en el abdomen dependiendo de dónde esté ubicado: la piel o la pared muscular . En el caso de ser un exceso de piel, el procedimiento consta de un corte en el vientre para retirar la sobrante y estirar la que quede para lograr el ansiado efecto de firmeza. Y si se trata de distensión muscular, se trata de un caso de corrección. Puede que no sea detectado a primera vista, pero sus efectos sí. De ahí que una persona pueda lucir un vientre abultado (si no lo corrige a nivel muscular) por más que se retire la piel excedente.

“No es un procedimiento para retirar grasa. La liposucción se usa exclusivamente para destruir la grasa de forma definitiva”, según la especialista; pues se tiene la errónea creencia de que una abdominoplastía es igual a una liposucción.

Con el correcto diagnóstico, se puede elaborar la estrategia de tratamiento adecuada, pues cada abdominoplastia depende de las condiciones particulares de cada paciente. “Nunca se hace una abdominoplastia igual que la otra. Es una cirugía muy personal porque cada uno tiene un determinado problema”, explica. Siendo una cirugía tan personal, también es necesario saber que al tratar el abdomen, se trata el ‘core’, el eje central del cuerpo. De ahí que deba ser abordada con conciencia y pleno conocimiento de que se trata de un procedimiento muy delicado, riesgoso y altamente invasivo . Un concepto que al ser desconocido por muchos, tiende a banalizarse y compararse con una intervención estética cualquiera hasta el punto de ser realizado por ginecólogos, cirujanos generales, entre otros que no son especialistas en el tema. “Debe ser realizado única y exclusivamente por especialistas en Cirugía Plástica”, detalla la experta. “Por un profesional con mucha experiencia y en un centro quirúrgico debidamente autorizado”, agrega.

“La abdominoplastía es un procedimiento para retirar piel o corregir una distensión muscular”, explica la experta. (Foto: Freepik)

Los requisitos para que una persona sea considerada apta para someterse a él corresponden a una evaluación previa. Los requerimientos fundamentales son: que no haya posibilidad de embarazo, que no exceda el 20% del peso corporal (no sobrepeso) y tenga los órganos internos en buen estado (a través de una ecografía abdominal). Luego de realizado el procedimiento, los cuidados postoperatorios deberán ser seguidos al pie de la letra para una óptima recuperación. Someterse a una abdominoplastia puede ser tan delicado como tratar una hernia grande. La paciente debe quedar hospitalizada, llevar drenes e incluso tener un reposo de varios días donde sólo podrá levantarse para ir al baño, sentarse de costado, entre otros cuidados más que requieren de dedicación constante. De no guardar reposo ni seguir las indicaciones, la paciente puede sufrir de hemorragias o seromas (acumulación de líquido en la cavidad corporal que necesitará ser drenado o incluso operado) o incluso necrosis (muerte del tejido corporal).

Sobre el caso de la denuncia de ‘mala praxis’ de Maricielo Effio contra el Dr. Fong

La artista peruana Maricielo Effio denunció públicamente esta semana a Víctor Fong, más conocido como Dr. Fong; de mala praxis al realizarle una abdominoplastia. La bailarina asegura que a pesar de haber asistido a todas sus terapias y citas postoperatorias para asegurar un buen resultado, luce un abdomen distendido y un ombligo deformado. “Como primeriza -obviamente- fui muy responsable y cuidadosa con todo el tema porque sabía que es totalmente vital para quedar bien. Pero al segundo o tercer mes, mi abdomen empezó a cambiar. Es ahí cuando le pregunto al médico qué está pasando. Me responde que parece que mi cuerpo presenta fibrosis”, explicó.

Tras cinco meses de de carboxiterapia, drenaje linfático y ultrasonidos, Effio se realizó una segunda operación pero esta tampoco dio el resultado ideal. Ante esto, realizó una denuncia pública al Dr. Fong por mala praxis.

A raíz del descargo público y televisado de Maricielo Effio, el Dr. Fong negó las acusaciones de ‘mala praxis’. Es más, reveló con supuestas evidencias propias (ya que aún no han sido comprobadas por una entidad) que las terribles deformaciones que la actriz tiene en el vientre son debido a la falta de cuidados postoperatorios. Según mostró en redes sociales, la actriz no habría asistido a sus citas de drenaje. Alegando además de que le ofreció un tratamiento especializado en Estados Unidos, pero que al parecer la actriz no llegó a concretar.