Micro-Concealing: así es la técnica de maquillaje que utiliza Kim Kardashian

Kim Kardashian es portadora de tendencias. Dada su fama, la socialité suele imponer 'trends' en el mundo de la moda y la belleza. Esta vez, se trata sobre sus secretos de maquillaje, algo de lo que ella sabe mucho.

Y, aunque la dueña de KKW beauty es una experta del maquillaje, suele crear sus looks de alfombra roja y eventos de la mano de Mario Dedivanovic, su maquillador estrella. Justamente, ha sido él mismo quien ha puesto sobre la mesa una de las tendencias del 'makeup no makeup' más 'in' del momento: el micro-concealing. Una técnica que se ha vuelto favorita entre las celebridades, incluyendo a Kim.

¿De qué se trata? Pues como su nombre lo dice, consiste en aplicar lo mínimo posible de corrector para crear un look súper natural, pero dejando la piel espectacular: brillante y homogénea. La idea es cubrir las imperfecciones sin la necesidad de aplicar producto en todo el rostro y así obtener un maquillaje casi imperceptible. El truco que toda amante del 'makeup no makeup' quiere conocer. Y, ¿cómo se logra?

En una entrevista, el experto recomienda utilizar una brocha de punta muy fina para aplicar el corrector donde sea necesario y luego, difuminarlo. Para fijarlo, prefiere utilizar la yema de los dedos y ejercer poca presión sobre la piel.

Se puede utilizar con base- si deseas un resultado más prolijo- aunque esta debe ser del tono exacto de tu piel. Al agregar iluminadores o contornos, arruinarás el resultado natural., así que se recomienda evitarlos. A su vez, se puede usar para el día a día sin ningún tipo de base: eso sí, es recomendable tener un gran cuidado de la piel para lucir un rostro saludable.