Para el lanzamiento de "Midnight Sky", uno de sus sencillos musicales más exitosos, la ex estrella juvenil deslumbró con un excéntrico look de inspiración disco. En el video musical, Miley sorprendió con un delineado estilo 'cat eye' púrpura metálico y unos impresionantes labios rojos brillantes. El contorno en las mejillas también fue parte clave del look final. (Foto: IG @mileycyrus).