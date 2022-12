La peruana Tatiana Calmell del Solar cerró su participación en el certamen de belleza Miss International 2022 alcanzando el título de segunda finalista. Así, la actriz y modelo nacional de 27 años lleva el nombre del Perú al nivel más alto desde el año 1967.

Tati Calmell se convierte en segunda finalista en el Miss International 2022

El Miss International es un concurso de belleza global con sede en Japón que organiza la Asociación Cultural Internacional. La edición de este año correspondería al 2020, pero debido al COVID-19, fue suspendida hasta 2021 siendo cancelada nuevamente por las mismas razones hasta 2022.

Este año participaron 66 candidatas de distintos países, teniendo como ganadora a la alemana Jasmine Selberg. Sin embargo, Perú no se quedó atrás. Tatiana Calmell del Solar dejó al país en alto al lograr posicionarse entre las mejores ocho candidatas del concurso de belleza, al lado de Miss Canadá, Miss España, Miss Jamaica, Miss República Dominicana, Miss Colombia, Miss Cabo Verde y Miss Alemania.

En la instancia final, Tati quedó como segunda finalista, tan solo detrás de las representantes de Alemania y Cabo Verde. El título cobra especial importancia pues es la primera vez desde 1967 que Perú ingresa al Top 5 y logra una corona como segunda finalista.

Tal como lo señaló la Organización Miss Perú, Tati Calmell hoy marca un antes y después en los concursos internacionales de belleza ya que luego de más de 50 años, nuestro país figura entre el Top 3 del Miss International.

Modelo peruana sorprende con traje de marinera en concurso internacional de belleza

Tatiana Calmell deslumbró en la pasarela con su elección para el desfile de trajes típicos, atuendo que le permitió pasar al siguiente nivel de la competencia. La actriz y modelo optó por llevar un clásico traje de marinera delante de los jurados, dándole protagonismo a la falda como se hace tradicionalmente durante los bailes con esta vestimenta norteña.

Para el look final de gala, la representante del Perú confió en el diseñador nacional Noe Bernacelli. Así, mantuvo la paleta de color en tonos blancos con un traje ceñido al cuerpo que llevaba múltiples detalles de bordado, encaje y una especie de sofisticada malla a modo de transparencia. El punto clave del vestido estuvo en el espectacular escote y la elegante abertura en la zona inferior.

Como parte de su discurso final, la modelo peruana hizo una reflexión personal. “Buenas noches, Japón. ¿Qué significa realmente ser una reina? Es una pregunta que me he hecho a mí misma en los últimos meses, desde que recibí mi corona en Perú. Definitivamente, no son estos trajes lujosos. Para mí, es representar lo poderosas que somos como mujeres. Este año ha sido el más desafiante para mí y me alegra estar parada aquí en este hermoso escenario”, comentó.

¿Quién es Tati Calmell?

Tatiana Calmell formó parte de la lista del Miss Perú 2022. Jessica Newton la eligió entre las 10 favoritas que concursarían para obtener la corona. Con un público ya ganado gracias a su incursión en la actuación, Tati compitió junto a Alessia Rovegno y Valeria Flórez obteniendo el segundo lugar en el máximo certamen de belleza nacional.

La actual Miss Perú International 2022 ingresó a los 18 años al concurso “Perú Next Top Model” siendo una de las participantes más jóvenes del certamen. A pesar de su edad, llegó a ser una de las favoritas en este certamen pero no alcanzó el título de ganadora.

Siguiendo con su pasión por el arte, en el 202, Tatiana Calmell le dio vida al personaje ‘Danielle’, inspirado en Cenicienta, para la telenovela juvenil “Princesas” de América Televisión. De esta manera, la querida modelo dejaba de lado el modelaje publicitario para probar una nueva carrera.

En Instagram, Tati Calmell es de las favoritas de los usuarios. Su dulzura y estilo natural la han llevado a contar con más de 200 mil seguidores en esta plataforma. Su contenido tiene mucho que ver con su estilo de vida, pues muestra moda, belleza, viajes y a sus mascotas.