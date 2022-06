En una emocionante noche, Alessia Rovegno levantó la corona y se convirtió en la Miss Perú 2022. La modelo peruana, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Nueva York, será la representante peruana en el certamen internacional Miss Universo, en el que se enfrentará a más de 80 mujeres de distintas nacionalidades por traer la corona. Un galardón que solo ha conseguido una peruana anteriormente, la recordada Gladys Zender.

Quién es Alessia Rovegno?

Alessia (24) es la segunda hija del matrimonio que tuvo la cantante Bárbara Cayo con el empresario, Lucho Rovegno. A su corta edad, ha creado una carrera en el modelaje y está dando sus primeros pasos en la industria musical. Inició una carrera en modelaje desde muy joven que pronto la llevó a vivir en la Gran Manzana, ciudad donde desarrolló la mayor parte de su profesión y en la que ha modelado en pasarelas como la New York Fashion Week. Actualmente, pertenece a la agencia de modelos New Models.

Pero como era de esperarse, Alessia lleva el arte en la sangre. Siguiendo los pasos de su madre y su tía Fiorella, ha lanzado junto a su hermana mayor, Arianna, el dúo musical “Alessia y Vambina”. Este pasado mayo, las hermanas presentaron su primer tema “Nada serio”, una cumbia que habla del amor y de esas situaciones “cuando a veces hasta uno mismo es incapaz de ser sincero con los sentimientos que tiene hacia otra persona”, explicó la cantante en entrevista con este medio. El tema ha logrado más de 100 mil vistas hasta el momento en YouTube.

Y en medio de su camino hacia el crecimiento profesional, Alessia ha encontrado el amor. La modelo lleva una relación amorosa con el deportista y participante del reality “Esto Es Guerra”, Hugo García. La primera vez que Hugo la vio fue en el lanzamiento de su videoclip “Un amor como el nuestro” y la conexión que sintió con ella “fue como si la conociera de toda la vida”, según dijo el influencer en una entrevista con el medio Cosas.

Desde entonces, la pareja lleva meses de la mano y al parecer, son inseparables. Recientemente, desfilaron juntos en una pasarela en Nueva York y hoy se muestran más unidos que nunca en medios peruanos.

Sobre el Miss Perú

Este martes, Alessia se coronó como la Miss Perú 2022, que representará al país en el prócimo Miss Universo. Anteriormente, en entrevista con este medio, la modelo reveló sus expectativas frente al certamen de belleza. Aunque admite que el camino no ha sido fácil, pues fue la última candidata en sumarse al equipo, la experiencia la ha llenado de “recuerdos muy bonitos”.

“El Miss Perú ha sido una experiencia distinta y nueva para mí. Me gusta mucho aprender constantemente y descubrir nuevas cosas, me emociona y me motiva. Además, estoy contenta de haber conocido a chicas tan lindas de corazón, que se esfuerzan día a día y trabajan mucho por lo que quieren. Le he agarrado mucho cariño a las personas que forman parte de la organización también, desde el primer día todos fueron muy amables y divertidos conmigo. Me quedo con recuerdos muy bonitos de cada experiencia vivida dentro del concurso y con muchas ganas de seguir aprendiendo y viviendo experiencias que se quedan para toda la vida en mi corazón”, dijo la modelo peruana.

Además de su talento para el canto y el modelaje, Alessia está muy interesada en la educación. Por eso, uno de sus objetivos como Miss Perú es “trabajar en la educación de los niños que es un tema que me apasiona y que cómo todos sabemos, es fundamental para el futuro del país”.

“Lo primero, seguir preparándome y dar absolutamente todo de mi para llevar el nombre de Perú en alto en el Miss Universo. Trabajar mucho por mi país, enfocada sobre todo en la educación de los niños que es un tema que me apasiona y que cómo todos sabemos, es fundamental para el futuro del país”.