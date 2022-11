Venezuela busca nueva reina de belleza y la expectativa por saber quién será la elegida para ser la próxima sucesora de Amanda Dudamel bajo la imponente cúpula del Poliedro de Caracas, no se hizo esperar. En el 70 aniversario del certamen, te contamos quiénes son las candidatas favoritas a llevarse la corona Miss Venezuela 2022.

Katheryne Bello

Con 22 años, Katherine Bello cuenta con una licenciatura en Artes Marciales y además es estudiante de medicina. Sensual, inteligente y bella, la representante de Amazonas se incluye en el top 3 del fotógrafo Juano; en sincronía con otros missólogos que le auguran la corona de ganadora como Universo.

(Foto: Miss Universo)

Diana Silva

Con 25 años, Diana Silva es tripulante de cabina y estudiante de publicidad con mención en mercado. Su imagen refrescante y su cualidad multifacética la convierte en una de las favoritas dentro del top 3 de Daniela Di Giacomo, Miss Venezuela Internacional 2005 y Miss Venezuela 2006 y el fotógrafo Juano. De no ganar Miss Universo, missólogos predicen que la representante de Distrito Capital sería la ideal para impactar en diversos países como Miss Internacional.

(Foto: Miss Venezuela)

Daniela Malavé

Con 24 años, Daniela Malavé se alza como comunicadora social con mención en mercadeo y audiovisuales, a la par de su carrera de modelo. Como representante de Delta Amacuro, ingresó al top 3 de la exreina Daniela Di Giacomo y el fotógrafo Juano. Además, también se perfila como una de las favoritas en el top 10 de diversos missólogos.

(Foto: Miss Venezuela)

Andrea Romero

Con 26 años, Andrea Romero se desempeña como modelo y licenciada en Estudios Internacionales. Su actitud firme y trabajo continuo posicionan a la representante de La Guaira como una de las favoritas al top 3 de la exreina Daniela Di Giacomo.

(Foto: Miss Venezuela)

¿Quiénes son las demás candidatas favoritas al top 10?

Además de las mencionadas que se perfilan como las elegidas de la exreina y el fotógrafo, también consideran a estas candidatas con probabilidades de ingresar al top 10: Mariangel Tovar, Miss Anzoátegui; Katiuska Andrade, Miss Sucre; Jessica Alaimo, Miss Aragua; y Lorena Bodenski, Miss Carabobo.

Aquí la lista completa de las 24 candidatas que se disputan la corona Miss Venezuela 2022:

24 son las candidatas que este 16 de noviembre se disputarán por la corona Miss Venezuela 2022. (Fotos: Miss Venezuela)

¿Quién es la Amanda Dudamel, la predecesora Miss Venezuela 2021?

Casi a finales del año pasado, se reveló que Amanda Dudamel era la ganadora del Miss Venezuela 2021. Con tan solo 23 años de edad, la reina de belleza ostenta una carrera como diseñadora de modas, su propia marca de ropa “By Amanda Dudamel” y es co-fundadora de la marca “Reborn The Brand”. Además de su trayectoria empresarial, también lidera proyectos con propósito social como “Made in Petare”, una marca de accesorios sin fines de lucro que trabaja con comunidades de madres y niños del barrio de Petare; cuyos ingresos económicos se destinan totalmente a apoyar a la fundación “Un par por un sueño”, encargada de recolectar y donar zapatos. Así mismo, también ejerce de directora de “Emprendiendo e Impactando”, un proyecto de impacto social que integra sus principales proyectos (Made in Petare, Reborn The Brand y The Conscious Latinas); con el fin de empoderar a emprendedores en el sector de la moda.

¿Quiénes son las Miss Venezuela que ganaron el Miss Universo?

En la historia del certamen, Venezuela es el segundo país (después de Estados Unidos que cuenta con 8 ganadoras desde 1953) con más reinas que lograron obtener la ansiada corona del Miss Universo . Maritza Sayalero en 1979, Irene Sáez en 1981, Bárbara Palacios en 1086, Alicia Machado en 1996, Dayana Mendoza en 2008, Estefanía Fernández en 2009 y María Gabriela Isler, la última en 2013.

¿Dónde ver la final de certamen?

El concurso Miss Venezuela 2022 se transmitirá por la señal en vivo por internet de Venevisión, ingresando a la página web www.venevision.com o a YouTube a través de la cuenta CanalMissVenezuela. Dicho evento contará con la conducción de Maite Delgado, Luis Olavarrieta, Henrys Silva y José Andrés Padrón.