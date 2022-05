A sus 52 años, la icónica Naomi Campbell no tiene nada que envidiar a nadie, pues aún mantiene aquella imagen espectacular y cuerpo de infarto que tuvo desde su juventud. Y es que la legendaria top model no llegó así a esta edad por arte de magia; sino en base a esfuerzo, constancia y dedicación a un estricto estilo de vida saludable. Descubre cuál es la rutina de dieta y ejercicios detrás de la envidiable figura de la ‘diosa de ébano’.

Rezar, una ducha y a empezar el día

Para Naomi, no solo se trata de mantener la figura, sino también de tener un estilo de vida saludable y una mentalidad determinada para seguir al pie de la letra su rutina diaria. A través de una videoconferencia en Instagram, reveló que es una mujer de fe y costumbres, pues todos los días automáticamente reza al levantarse y se da una ducha para empezar con una buena recarga de energía.

Una estricta -y controversial- dieta

En conversaciones con el diario The Sun, reveló que suele comer una vez al día y evita productos lácteos o que contengan gluten , causando gran controversia. “Me como la cena para almorzar. El almuerzo es la cena, porque la verdad es que solo como una vez al día”, explicaba. “Como cuando me apetece y no me mato de hambre. Si me apetece un día de no comer, lo hago, y tomo solo agua o zumos. Depende de cómo me sienta, algunos días solo quiero tomar zumo. No lo planeo, a veces es un día, a veces dos a la semana. Cuando me apetece”.A pesar de su estricta dieta, Naomi reserva un día de la semana (usualmente los domingos) para engreírse y dar rienda suelta a sus antojos que suelen ser postres, tartas, pudín, entre otros dulces.

Como se sabe, una dieta saludable es básica no solo para mantenerse en forma, también para cuidar nuestro cuerpo.

Una completa y efectiva rutina de ejercicios

Naomi no es fan de los gimnasios porque la ponen nerviosa, por lo que prefiere entrenar a diario desde casa. Si bien su herencia genética juega un papel importante, su envidiable figura se mantuvo intacta con el paso de los años gracias a su completa -y compleja- rutina de ejercicios enfocada en trabajar su musculatura .

Después de un calentamiento con salto de comba, Naomi se enfoca en sus abdominales a través de una postura isométrica en la que concentra su fuerza en el abdomen: planchas laterales, puentes y series de abdominales.

Los brazos de Naomi son unos de los más tonificados que se ha visto en las celebridades. Para conseguirlos, realiza giros de brazos en espiral, series de bíceps utilizando una banda elástica y su favorito, dips on bench o fondos en una banca, el cual consiste en sentarse al borde de una silla apoyándose firmemente con los brazos a los lados y las piernas estiradas, mientras se ejerce presión sobre las manos para elevar el cuerpo y deslizar la cadera al frente de la silla. En esta postura, se eleva y baja el cuerpo mientras se flexionan los brazos en un rango angular entre 45° y 90° grados.

Para su rutina de piernas, la modelo combina series de puente, sentadillas y elevación de pelvis con posiciones de yoga para fortalecer los isquiotibiales, esenciales para lucir piernas fuertes y tonificadas como las de Naomi.