Todo lo que necesitas saber sobre el corrector de ojeras 

Cada mañana es una batalla constante con nuestro rostro para lucir frescas, saludables y despiertas para empezar el día. Sobre todo despiertas. Y para ello, no hay mejor aliado que el corrector de ojeras: ese secreto de belleza en el que toda mujer confía. No nos malentiendan. Amamos la naturalidad y no hay nada de malo en mostrar esas pequeñas grietas bajo el rostro pero,a veces, algunas de nosotras desea ocultarlas un poquito.

Pero para que esta hazaña sea resuelta con éxito, hay que seguir uno que otros trucos. Nada peor que no saber cómo aplicar corrector y terminar con dos sombras blancas bajo el ojo. Sí, eso sucede.

Por eso, aquí resolvemos algunas dudas sobre el tema y te damos la guía ideal para que aprendas todo lo que necesitas sobre el corrector de ojeras.

¿Qué color de corrector debes usar según tus ojeras?

Aunque no muchas personas lo sepan, los tonos de correctores dependen del color de las ojeras. Si son oscuras, opta por uno anaranjado, mientras que si son violáceas, será mejor uno rosado. Elige un corrector de color beige para una ojera suave.

Además, el corrector debe ser un tono más claro que la base.

¿Cómo se aplica?

El modo correcto de hacerlo es en forma de triángulo invertido, pues ayudará a cubrir más la zona y a dar luminosidad.

¿Con qué elemento aplicarlo?

En realidad, eso depende de gustos. Se recomienda hacerlo con brochas o esponjas, pero también se puede usar los dedos para difuminar.

¿Cómo lograr que dure más tiempo?

Una opción es aplicar polvo translúcido encima para sellar la zona.