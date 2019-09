Así es la nueva colección de maquillaje de Kim Kardashian junto a Winnie Harlow 

Hace algunos meses, Kim Kardashian anunció a través de su reality show 'Keeping Up with the Kardashians' que estaba preparando una nueva colección de maquillaje junto a la reconocida modelo, Winnie Harlow. Hoy, la propuesta ya es una realidad y la unión es potente.

En el episodio del reality, se ve que la idea surge cuando la empresaria piensa en Harlow luego de sufrir mucho con la psoriasis, enfermedad que afecta su piel, y se siente inspirada por la manera en que la supermodelo afronta el vitiligo. "¿Cómo logró tener tanta confianza para conquistar el mundo?", se pregunta Kardashian en el avance del episodio.

Ahora, ambas mujeres exitosas han unido fuerzas para crear una línea de maquillaje que comprende una paleta de 12 sombras- entre tonos mate y otros brillantes-, una mini paleta de iluminadores y tres brillos labiales con color.

Aunque se presumía que la colección iba a estar inspirada en tonalidades de noche, por las primeras imágenes que vimos de la misma, en realidad las tonalidades de los productos son muy versátiles. De hecho, se pueden armar looks tanto para el día como para la noche.

La colección estará a la venta a partir del próximo 13 de septiembre a través de la página kkwbeauty.com y los precios van desde 18 dólares hasta 1112 dólares si buscas adquirir la colección completa.