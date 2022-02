Este martes la Academia anunció a los nominados a los premios Oscar 2022. Y en la categoría Mejor Maquillaje y Peinado se encuentra “House of Gucci”, película dirigida por Ridley Scott junto a un reparto de lujo como Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, entre otros. Descubre aquí por qué este film sobre la casa de modas italiana se disputará la estatuilla dorada por Mejor Maquillaje y Peinado.

“House of Gucci”, basada en el libro “The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour, and greed”, retrata los eventos extraños en torno al asesinato de Maurizio Gucci (Adam Driver), fundador de la lujosa marca italiana, y cómo su exesposa Patrizia Reggiani (Lady Gaga) provocó su muerte para recibir su herencia.

La película ha recibido críticas mixtas, entre elogios y decepciones, pero destaca la impecable ejecución del equipo de maquillaje y peinado. Entre ellos, Sarah Tanno, maquilladora encargada de los looks más icónicos de Lady Gaga en la película. Frederic Aspiras, estilista que dio vida al icónico peinado de la estrella. Federica Castelli, estilista encargada de la realista prótesis calva de Jared Leto en su papel del diseñador Paolo Gucci. Y muchos artistas más que hicieron posible el retrato de los Gucci.

Maquillaje a través del tiempo

Sarah Tanno cuenta para la página web de Variety, que de la mano de Frederic Aspiras lograron el proceso de envejecimiento en el cabello a través de cuidadosamente detalladas pelucas y permanentes que irían de acuerdo a la evolución del personaje, pues la historia se desarrolla entre los 70′, 80′ y 90′.

Además, afirma que para darle el look glamoroso italiano de la época, trabajaron minuciosamente en los colores, tendencias y texturas correspondientes. Tanto así fue la dedicación a los detalles que Sarah Tanno lanzó una colección de labiales- desde la marca de maquillaje de Gaga, “Haus Labs”- inspirados en antiguas tendencias italianas.

Así mismo, para lograr el efecto del envejecimiento en la piel de la protagonista, Tanno afirma que se trató de solo utilizar técnicas de maquillaje, además de retratar minuciosamente el estilo de maquillaje de Patrizia correspondiente a cada época en la que se ambienta la película.

TE PUEDE INTERESAR

Oscar 2022: estos son los nominados a la categoría Mejor Diseño de Vestuario

Oscar 2022: conoce los nominados a Mejor Maquillaje y Peinado