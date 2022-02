En verano, cuando estamos más expuestos al sol es importante además del bloqueador solar, usemos antioxidantes. El más conocido y el más potente que hay diría yo es la vitamina C. Un suero de vitamina C es fundamental en verano”. Un segundo producto que podemos incorporar en nuestra rutina de cuidado de la piel en verano es el ácido hialurónico. Este es un hidratante muy potente que jala agua y mantiene la piel hidratada, eso sí lo recomiendo usar mañana y noche. Lo puedes usar en forma de serum inmediatamente después de tu vitamina C y finalizar con tu bloqueador solar. Este sería el trío perfecto en verano para mantener tu piel protegida, hidratada y sana”, dijo la doctora Soky Del Castillo. (Foto: Shutterstock)