Priyanka Chopra: descubre sus trucos de maquillaje

- / -

1. Primero la piel: Pati Dubroff señala que no importa el tiempo que tenga disponible con su cliente. Siempre reservará la mitad para preparar su piel. "Sin preparar la piel el maquillaje no se verá bien, ese ojo complicado o labios pulidos no destacarán". Usar mascarillas y rollers será clave para desinflamar y dar lucidez. (Foto: Instagram/ @patidubroff)