Priyanka Chopra o cómo llevar un maquillaje neón 

Priyanka Chopra es un fashion icon. La actriz hindú sorprende con cada look que se pone y se ha convertido en la inspiración de muchas a la hora vestir. Y también si se trata de maquillaje.

El pasado sábado, durante el Beautycon en Los Ángeles, la esposa de Nick Jonas sorprendió con un look tan sensual como arriesgado: un powet suit blanco que combinó con una transparencia negra y tacones de plástico. La también cantante puso sobre el foco tres tendencias que esta temporada vuelven con fuerza: los trajes, las transparencias y el plástico. Pero eso no fue lo más impactante de su look.

Sin lugar a dudas, el maquillaje fue el foco de su tenida. Chopra optó por un smokey eyes compuesto por el infaltable negro, y un tono fucsia neón que le dio vida a toda la tenida. Como se sabe, los tonos neones continúan siendo un must este año, aunque poco los hemos visto en propuestas beauty. ¿Será el inicio de una nueva obsesión en Instagram? Es cuestión de esperar y descubrirlo por nosotras mismas.

Y tú, ¿te atreverías a llevar este maquillaje?