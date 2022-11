Venezuela está de fiesta por la coronación de su nueva reina, la espectacular Diana Silva, quien se llevó la corona de Miss Venezuela 2022 entre lágrimas y aplausos durante la noche más linda del certamen de belleza celebrado en el icónico Poliedro de Caracas.

Luego de un memorable reinado, Amanda Dudamel se despidió de la corona para dársela a la representante de Distrito Capital, Diana Silva, ahora Miss Venezuela 2022. A través de sus redes sociales, la organización del certamen dio la bienvenida a su nueva reina.

Sus primera palabras como Miss Venezuela 2022

En su primer día como reina, Diana Silva participó de la rueda de prensa del certamen, donde expresó su sentir respecto a las reacciones mixtas en torno a su coronación. “Yo di el 100% de mí durante todo el concurso y creo que se ha visto reflejado. Y siento que si algo aprendimos todas ayer fue que a una reina de belleza no se le prepara para una noche, sino para una responsabilidad a futuro ”, afirmó.

“ Siempre me visualicé ganando el Miss Venezuela . Lo que me han enseñado los concursos es que puedes conectar con las personas no solo con la pasarela sino con un contacto directo”, señaló, dando a entender que el reinado era uno de sus mayores sueños desde que era una niña.

También, reveló cuál es el propósito que persigue con la corona. “Ese servicio de entender, escuchar, alegrarle el día a las personas. Eso es lo que yo realmente quiero. Con la banda puedo estar al servicio de los demá s”, afirmó.

Además de su sentir respecto a la coronación, Diana Silva también habló sobre la lucha emocional y mental que libró hace algunos años durante uno de los momentos más difíciles que vivió en su camino en el mundo por el modelaje y los concursos de belleza.

¿Quién es Diana Silva?

Radiante en todo su esplendor, la espectacular Diana Silva ahora lleva orgullosa la corona con la que soñó desde pequeña. Y es que la actitud apasionada y decidida es una de las muchas cualidades que la nueva reina ostenta.

Diana Silva tiene 25 años y es originaria de Caracas, Venezuela. Además de modelo profesional, también es tripulante de cabina y estudiante de Publicidad y Mercadeo . Cuenta con una amplia experiencia en los certámenes de belleza, pues se llevó el título Miss Earth 2018, un triunfo que empezó con otros previos como el Berbely Model 2015, Miss Turismo Venezuela 2017 y Miss City Turism World 2017.

Además de su carrera profesional orientada a la comunicación y la aviación; también tiene su lado artístico, pues sus pasatiempos son bailar, tocar la guitarra, cantar, la fotografía, el diseño gráfico y recientemente la actuación .

Multifacética y espontánea como es, Diana también se define a sí misma como una mujer dedicada, centrada y responsable ; alguien con constancia que centra todas sus energías en cada proyecto que se propone. Y vaya que hizo de todo un poco a su corta edad. Trabajó como secretaria, diseñadora, ayudante en una empresa de cerámicas e incluso niñera.

Parte de sus proyecciones también están aquellas de índole social. Ha formado parte de diversas actividades en conjunto con organizaciones no lucrativas y ahora, tiene en mente crear la iniciativa Amigos de los Adultos Mayores, un proyecto para poner en agenda las dificultades a las que se enfrenta este sector vulnerable.

El premio además de la corona Miss Venezuela 2022

Diana Silva no solo se llevó el premio mayor como el reconocimiento y ovación del pueblo venezolano, sino también un moderno vehículo ‘último modelo’ y 0 kilómetros (premio que no se entregaba desde el 2010), cortesía de Multimax, empresa automotriz patrocinadora del certamen.