En un video que solo estuvo en las redes sociales durante seis minutos, Fernanda Pavisic- coronada como Miss Bolivia 2022- se burló y lanzó calificativos a sus contrincantes del Miss Universo. El clip, que ya ha dado la vuelta al mundo, menciona a Alessia Rovegno- nuestra Miss Perú- así como a candidatas de otros países. Según la candidata, quien ya salió a pedir disculpas públicas, se trataría de un “experimento social” en el que buscaba demostrar lo fácil que es volver viral un contenido negativo y morboso. Aunque su punto fue probado, pocas personas creen su versión y exigen su destitución. Pero, ¿quién es Miss Bolivia?

Fernanda Pavisic, Miss Bolivia

Fernanda Pavisic es una modelo y reina de belleza que nació en la provincia de Cochabamba, Bolivia. Tiene ascendencia boliviana de parte de madre y croata de parte de su padre. Actualmente, estudia psicología en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Justamente, el mensaje de la modelo siempre ha estado anexado a la salud mental.

“Las niñas, en la actualidad, se ven expuestas a mensajes negativos y a realidades falsas en las redes sociales. Es por eso que pueden verse afectadas. Lo más importante es enseñarles el valor de trabajar en su autoestima y su amor propio, para así formar mujeres empoderadas y seguras de sí mismas, y que sepan que lo más importante es lo que ellas piensan de sí mismas y no lo que los demás dicen de ellas”, fue el mensaje que la llevó a ganar la banda de Miss Bolivia 2022. Un mensaje bastante irónico luego de escuchar sus palabras en el reciente video.

Fernanda empezó como modelo hace mucho años y poco después pasó a los concursos de belleza. Hasta el momento, ya cuenta con títulos como los títulos de Reina del Carnaval, Miss Feicobol y Miss Cochabamba. “El modelaje es algo que me gusta desde muy pequeña, pero los concursos de belleza tienen algo más profundo. Ponen a prueba tu seguridad y autoestima y esto me ha ayudado a hacerme más fuerte y sentir que cada certamen es un desafío (…) Me han permitido desarrollar proyectos sociales, que es lo que más me llena el corazón”, señaló en una entrevista al medio OPINIÓN.

El video viral de Miss Bolivia

Hace unos días, el nombre de Miss Bolivia se volvió viral tras un video que publicó en sus historias de Instagram y mantuvo solo durante seis minutos. Tiempo suficiente para que miles de personas lo compartan y se vuelva totalmente viral. En el clip, se ve a la candidata echada en una cama revisando en su teléfono las fotos de sus contrincantes del Miss Universo y lanzando adjetivos.

“Ellas son las doñas”, se le escucha decir mientras muestra fotos de las candidatas de Paraguay, Brasil y El Salvador. Sobre las participantes de Ecuador, Aruba y Curazao , dijo que se encontraban en la categoría “gracias por participar” y a Bárbara Cabrera, Miss Argentina, la llamó “Miss Potosí” en un intento de degradarla. Esto último ha sido sumamente criticado pues es una discriminación clara hacia las personas de la ciudad boliviana.

Aunque no se escucha en el clip, internautas aseguraron que en otra publicación también eliminada habría mencionado a la Miss Perú, Alessia Rovegno . Tanto sobre ella como de Miss Venezuela, Fernanda habría señalado que “parecen transexuales”. Un calificativo que no es una burla en ningún contexto, pero que ella intentó que fuera así.

Las disculpas de Miss Bolivia

Tras la difusión del video y el tremendo impacto que ha generado, Fernanda salió en sus redes sociales a pedir perdón. En un primer video explicó que se trataba de un experimento social, un contenido planeado con el que buscaba demostrar cómo las personas viralizan el contenido negativo y morboso con tanta facilidad, mientras otros videos como los de sus causas sociales llegan a muy pocos números.

“El video que se compartió fue planeado; sin embargo, no refleja mi pensar ni mi sentir ante mis otras compañeras. Esta es una muestra clara que estamos en una sociedad que le da importancia a cosas que no le aportan en nada a neutro mundo, es más lo destruyen”, señaló.

En un segundo video, se limitó a pedir disculpas por realizar este experimento sin permiso de su organización ni conocimiento de sus demás compañeras. “Me disculpo por la forma en que realice las cosas, nadie merece ser ofendido y nunca fue mi intención”, agregó.

A pesar de sus disculpas, las personas en redes sociales continúan indignados y piden su destitución inmediata . Hasta el momento, ninguna organización del Miss Bolivia ni Miss Universo se han pronunciado al respecto.