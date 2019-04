¿Viajarás por Semana Santa? Lo que no puede faltar en tu equipaje para cuidar tu piel

A falta de pocos días para Semana Santa, imaginamos que ya tienes planeado lo que harás. Si lo que has decidido es salir de Lima, no olvides poner en tu equipaje algunos productos básicos que te ayudarán a cuidar tu piel de los cambios de clima. Los expertos de la marca Mary Kay, nos dicen cuáles no puedes dejar de llevar contigo.

Playa. Si tu plan ideal para Semana Santa incluye sol, arena y mar, recuerda que debes proteger tu piel contra la radiación solar. Por eso es importante que lleves siempre bloqueador, un sombrero y un par de lentes con protección UV.

Además de una crema hidratante para nutrir y recuperar tu piel tras la exposición solar.

Viajes en auto por carretera. Si esta es tu opción, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es el clima. Viajar por tierra, puede ocasionarte sequedad en la piel, manos y labios. Para evitarlo lleva una crema hidratante para manos, un exfoliante para labios y un hidratante.



Paseos de noche. Si estás de viaje y amas los paseos nocturnos. No olvides llevar en tu neceser maquillaje básico y una paleta de sombras con una variedad de colores que te permitan dar un look fresco.



Lugares tranquilos. Para las que buscan escapar de la rutina y desean relajarse. Lo ideal, además de descansar mucho, aprovechar el aire y tranquilidad, es que cargues con un set de cuidado de rostro.



Así crearás un spa desde la comodidad de tu habitación y relajarte mientras cuidas de tu piel. Regresarás renovada.