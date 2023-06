La ‘it girl’ del momento, Sofia Richie, ya nos ha dejado en claro que lo viste o usa, se convierte en tendencia inmediatamente. Y es que tras su memorable boda con el ejecutivo musical, Elliot Grainge, la modelo de 24 años no ha dejado de enamorarnos con sus ahora icónicos looks elegantes. Tan solo hace un par de días, la hija menor de Lionel Richie volvió a los eventos públicos y sorprendió al lucir un peinado de raya al costado que no veíamos con frecuencia desde la década del 2010.

Sabemos muy bien que la celebridad no ha inventado las tendencias que hoy en día la proclaman como ícono de estilo. Lo que sí es cierto es que actualmente ella define las tendencias que sigue el mundo entero -esto también incluye a Kylie Jenner-, imponiendo así el “efecto Sofia Richie”.

Ahora que por fin nos familiarizamos con el estilo “old money”, la celebridad americana vuelve a hacer de las suyas y ha paralizado a las amantes de la belleza reviviendo el peinado de raya al costado que había sido declarado obsoleto por la generación Z.

Foto: Getty Images

La recién casada asistió este miércoles a una cena de la firma Chanel en Beverly Hills y lució un look de la colección primavera-verano 2022 de la prestigiosa casa de moda. Un adornado body de escote cuadrado fue combinado por Sofia Richie con una falda plisada transparente con delicados bordados y un sutil cinturón con el logotipo la lujosa marca.

Richie completó el look con un par de stilettos metalizados, un diminuto bolso de bola blanco y una delicada colección de pulseras Van Cleef & Arpels. En el rostro, mantuvo su look de belleza minimalista con un ligero contorno y mejillas rosas, como de costumbre.

Sofia Richie y su nuevo peinado viral

Luego que la joven modelo publicará su look en TikTok, los comentarios respecto al “renacimiento” de la raya al costado no se hicieron esperar: “Esto no es un simulacro las partes laterales vuelven a estar de moda”, “Sofia Richie vuelve a llevar una parte lateral así que yo voy a volver a llevar una parte lateral” y “Mañana apareceremos todos con partes laterales ¿verdad?”.

Por más irónico que parezca, ese es el poder que tiene Sofia Richie en la actualidad. La también influencer es capaz de convertir una tendencia obsoleta en la máxima expresión de estilo.