¿Cuáles son las zonas de tu rostro en donde no debes aplicar base de maquillaje?

Quienes buscamos tener una piel más unificada, pero sin dejar de lado el efecto natural, tenemos en la base de maquillaje a una gran aliada. Este producto de belleza no solo empareja el rostro, sino que cubre imperfecciones sin restar luminosidad; sin embargo, no todas lo aplican de manera correcta.

Una de buena calidad no solo se encargará de unificar el tono o de cubrir aquello que quieres mejorar, sino que también va a nutrir y dejar que la piel respire, logrando un aspecto más natural y que el trabajo realizado con los cosméticos que apliques posteriormente luzca más impecable.

Entre los errores más frecuentes está la mala aplicación de la base de maquillaje. Los expertos resaltan que cuando estés pensando en comprar una base debes pedirle al vendedor que te la ponga y esperar algunas horas para ver si el color se oxida y cambia. No depende de la calidad del producto sino de cómo reacciona con el pH de tu piel. Además, esta debe ser probada en la parte inferior de la mejilla, llegando a la quijada, para darte cuenta si el color es el adecuado.

En cuanto a la aplicación, debe extenderse bien para lograr un acabado difuminado, usando bronchas o esponjas, y siempre de menos a más desde las aletas de la nariz hasta el exterior y luego poner un poco más si lo necesitas.

“La base no debería ir ni en el párpado, ni en el contorno de ojos, ni en el cuello. En este último debe evitarse para no manchar la ropa y porque si usas una con muchos químicos o plomo, que son dañinos para la piel, se va a arrugar más rápido y envejecer. En cuanto a los párpados, no es recomendable porque se hará un pliegue y la sombra no va a coger como debería y el maquillaje no durará. Para el contorno de ojos también es erróneo porque la piel es siete veces más delgada que en el resto del rostro, para esa zona existen productos específicos como el corrector de ojeras”, explicó a El Comercio Susanne Coz, maquilladora profesional y Trainer Nacional de Bobbi Brown Cosmetics en Perú.

La especialista de la marca, que ha presentado la base Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF15 que se caracteriza por ser de larga duración, cobertura completa, acabado mate, sensación ligera y 44 tonos, resaltó que lo más importante es conservar la idea de que “el maquillaje no es sinónimo de transformación” y que los productos deben ser aplicados “de acuerdo a tu estilo y que cuiden tu piel para que no se vea reseca”.

“Siempre recomiendo una buena preparación de piel antes con una crema, suero o tónico porque el maquillaje es otra cosa cuando lo haces previamente que ponerlo encima sin nada porque dañas tu piel. No olvidar el bloqueador así no haya sol y usar la base con confianza porque cuando practicas se vuelve una rutina y es parte de tu día”, agregó.