Las candidatas al Miss Perú 2023 no dejan de sorprender al público peruano. Y es que luego de ver a diversas influencers y celebridades postularse a la corona de Alessia Rovegno, llegó una nueva aspirante que automáticamente se volvió viral y dio mucho de qué hablar entre los seguidores de la farándula peruana. Y no necesariamente por sus antecedentes, sino por su increíble parecido físico con la popular Melissa Paredes. Se trata de Stephannie Carhuas, una nueva joven que se suma al grupo de aspirantes a la corona del Miss Perú 2023.

¿ Quién es Stephanie Carhuas, la candidata a Miss Perú que se parece a Melissa Paredes ?

Stephannie Carhuas es una joven de tan solo 18 años de edad. Según su perfil en Instagram, es estudiante de Medicina y fundadora “Fraternidad sin límites”, su propia organización benéfica que tiene como misión transformar la realidad de niños, jóvenes y adultos del Perú. Desde el 2019, se dedicó a llevar ayuda a personas en comunidades vulnerables del interior del país mediante campañas y colectas solidarias. La última fue dedicada al sector animal mediante la campaña “Patitas felices”, donde recolectó alimento e insumos médicos albergues de gatos y perros rescatados de situaciones de abandono.

(Foto: IG @stephanniecarhuas)

Su espíritu humanitario es tan solo una parte del impresionante currículum de Stephanie Carhuas, pues también cuenta con experiencia como reina de belleza a pesar de ser una de las candidatas más jóvenes del certamen. Antes de la pandemia, se había coronado como la ganadora del Miss Teen Model Perú 2018, en representación de su natal Andahuaylas.

Orgullosa de su herencia peruana, le gusta compartir fotos del periodo de su prime reinado donde luce diversos trajes típicos del Perú. “NO IMAGINAN CUAN ORGULLOSA ME SIENTO DE SER PERUANA️ cada día que pasa me enamoro más de mi Perú”, es uno de los mucho mensajes de emoción que comparte en redes.

¿Cuál es la edad Stephannie Carhua? Esto y más de su parecido con Melissa Paredes

A raíz del anuncio de la organización de su candidatura en el Miss Perú 2023, diversos usuarios empezaron a notar ciertas similitudes físicas entre Stephanie Carhuas (18) y Melissa Paredes (32). “Igualita a Melissa Paredes en versión más joven”, “Tiene un parecido. pero no es igualita a esa Melissa. Ella es bonita” y “¿Eres tú, Melissa Paredes?” , fueron algunos de los comentarios que la favorecían en lugar de Melissa. “Al menos ella será natural”, “Esta chica es bella de forma natural, así nació y Melissa es puro plástico. No hay punto de comparación” y “Ella es única además de bella estudia no como la otra que solo vive de los demás, así dejan la de compararla” fueron algunos de los otros comentarios que saltaron en su defensa.

(Fotos: IG @stephanniecarhuas, IG @melissapareds)

Cómo llega Stephannie Carhuas al Miss Perú 2023

La experiencia de Stephannie Carhuas como ganadora del Miss Teen Model Perú 2018 la llevó a coronarse como la nueva representante del Callao , sumándose al grupo de concursantes de edición 2023 del Miss Perú. “Se vienen cosas hermosas con la bendición de Dios🙏🏼🤍” compartió Stephanie en Instagram, recibiendo mensajes de apoyo por parte de sus nuevos seguidores.