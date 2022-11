Emocionada y con mucho orgullo, la reina peruana, Tatiana Calmell, acaba de emprender su viaje a tierras niponas para enfrentarse a más de sesenta candidatas a lo largo de todo el globo para lograr traer al Perú la corona del certamen de belleza Miss Internacional 2022.

Con las maletas hechas, la bandera peruana ondeando y una enorme sonrisa en el rostro frente a las puertas del aeropuerto Jorge Chávez, la modelo Tati Calmell compartió en redes sociales los sentimientos que le embargan a pocas horas de la final del Miss International 2022.

“Perú ❤️ the time is now!!!!!!!! por fin llegó el momento, ya estoy rumbo a Tokyo para la 60 edición del @missinternationalofficial hoy empieza este viaje que estoy segura será inolvidable!!!!! Gracias a todos por tanto amor tengo el corazón contento y realmente es un orgullo enorme poder representar a mi Perú 🇵🇪 Let’s go!!!!!”, expresó en Instagram.

Durante las próximas dos semanas, la modelo y actriz se quedará en Tokio junto a más de 60 candidatas para ser parte de las actividades preliminares a la final que se celebrará el 13 de diciembre en la Sala Municipal del imponente Domo de Tokio.

¿Quién es Tati Calmell?

Tatiana Calmell Del Solar tiene 28 años, pero cuenta con más de 10 años de trayectoria en el modelaje. A los 18 años, formó parte del “Perú's Next Top Model” y aunque era una de las favoritas, fue eliminada del certamen. Aún así, logró forjar una prominente carrera como modelo, fue imagen de diversas marcas e incluso protagonizó portadas de revistas.

Además del modelaje, también incursionó en la actuación. En el 2021, conquistó al público al dar vida a “Danielle”, personaje inspirado en Cenicienta para la popular telenovela juvenil “Princesas”, donde se convirtió en la pareja ficticia del actor Mario Abad.

A inicios del 2022, Tati Calmell empezó su viaje con el Miss Perú, donde quedó como segunda finalista justo después de Alessia Rovegno, haciéndose merecedora de la corona de Miss Perú International. Desde entonces, emprendió su viaje como reina. Formó parte de campañas de concientización medioambiental y proyectos educativos de recolección de libros para niños de la comunidad Yutupis en Amazonas .

Algunos datos sobre su vida personal

Aunque este año sus redes sociales estuvieron más enfocadas en su viaje como reina de belleza, Tati Calmell ama subir contenidos sobre moda, belleza, viajes, vida fitness, mascotas y, no menos importante, algunos episodios de su vida amorosa. Lleva dos años de relación con el reconocido surfista Cristóbal de Col, con quien incluso dirige un restaurante y hospedaje en Piura.