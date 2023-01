En los últimos años, no solo la música de Tini ha ido evolucionando; sino también su estilismo. La vimos haciendo gala de la moda ‘Y2K’ con sus increíbles looks protagonizados por el color estrella de las últimas temporadas (y de su propio armario de conciertos): el fucsia. A pocos días del estreno de su nuevo álbum “Cupido”, la ex Violetta decidió apostar por un cambio de look radical al decolorarse las cejas y teñirlas de este vibrante color.

“tardo pa contestarte…. hola CupiiiIIIIDOOOoooooooo💘🏹💘🏹💘💘💘💘💘🏹🏹🏹 próximo 14 febrero🏹” fue la descripción con la que Tini acompañó un vídeo de Instagram en el que mostraba el proceso de decoloración y teñido de sus pobladas cejas naturales a unas futuristas cejas fucsias con un adelanto de la canción principal de su regreso como música de fondo.

Aunque sólo se trata de algo aparentemente tan insignificante como las cejas, el cambio de look provocó diversas reacciones entre los fans de la intérprete de “Triple T”. Los comentarios iban desde palabras de asombro y apoyo como “Hasta con cejas fucsias la mujer más hermosa de todas”, “lo bien que te quedan las cejas rosas” y “cómo puede ser que todo te quede bien?” hasta otras que esperaban que no se convirtiera en una nueva tendencia del 2023.

Y como Tini es todo menos simpleza en sus looks, acompañó el resultado final de sus cejas fucsias luciendo un llamativo atuendo (probablemente de su próximo videoclip): un enterizo negro degradado en fucsia en las mangas y pantimedias del mismo color, muy a tono con su nuevo look.

¿De qué va la tendencia de decolorar las cejas?

Si bien Tini es una de las primeras celebridades latinas que apuestan por la decoloración de cejas, no es la primera. Esta tendencia de onda futurista ya había empezado a cobrar mayor popularidad entre personajes como Kim Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, Bella Hadid e incluso otras de habla española como Rosalía .