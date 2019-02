Trucos de maquillaje para brillar como Beyoncé

Sir John es maquillador de Beyoncé desde hace más de 20 años. Este artista, se ha encargado de configurar sus looks de maquillaje para momentos tan importantes como la portada de Vogue que protagonizó (la primera que incluyó a un fotógrafo afrodescendiente, a pedido de Queen B) y su regreso a los escenarios luego del embarazo con el Tour Lemonade.

De hecho, la colaboración entre ambos es tan fuerte -musa y artista- que hasta tienen un hashtag que los identifica en Instagram tras cada 'obra de arte': #BKxSJ. ¿Alguna otra prueba de que este makeup artist realmente bueno? Por si fuera poco, Sir John también ha conseguido tener un programa de maquillaje con la modelo Ashley Graham, en el que viaja por el mundo compartiendo sus tips y recomendaciones.

A continuación, conoce los secretos de maquillaje que aplica en Beyoncé, y que recientemente compartió con la revista Vogue.

1. Prepara tu piel: para ello es importante que inviertas en una buena crema hidratante. "Me gusta aplicar la base sobre la piel aún húmeda de la crema porque de este modo se funde de una manera muy orgánica. Así que aplica primero la hidratante y, antes de que se seque del todo, añade la base encima", señala Sir John.

2. Maquíllate en un lugar bien iluminado: esto es importante para no correr riesgos a la hora de exponerte a la luz natural. Solo así sabrás si estás aplicando una buena cobertura.

3. Varias opciones son mejor que una: "No hay que tener una sola base de maquillaje, sino al menos dos. Tu piel es más oscura en verano y más clara en invierno, así que necesitas dos productos que se adapten a ambas situaciones", añade John.

4. No cubras por completo: "A mí me gusta que se vea un poco la ojera, o el color natural del párpado. No hace falta alicatarse la cara de la frente a la barbilla. Y no te cubras las pecas. Nunca. Que se vean. Son preciosas y muy sensuales".

5. Así se usa el corrector: aplica este producto bajo los ojos y en las aletas de la nariz con un pincel suave. "Si prefieres los dedos, es mejor usar el anular porque es el más débil y arrastra menos producto".

6. Iluminador para finalizar: "Me gustan los iluminadores cremosos y con mucha luz. Si usas el dedo, aplícalo con suaves toques en el perfil de tu rostro"