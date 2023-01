Bien dicen que la vida es muy corta como para no hacerte una manicura. En especial, cuando la industria de la belleza se ha dedicado tanto a explotar esta rama hasta el punto de convertirla prácticamente en un ritual esencial del día a día. Y aunque no es necesario que las lleves escandalosamente extravagantes como Cardi B, igual podrías estar expuesta a ciertos riesgos de no tomar las precauciones necesarias. Mucho más, si hablamos de las uñas acrílicas.

¿Por qué puede ser peligroso usar uñas acrílicas?

En primer lugar, debes saber que las uñas acrílicas representan el 70% de los servicios en los salones de belleza. Incluso, hasta existen salones enteramente especializados en esta rama. La alta competencia llevó a muchos de estos a hacer sus procedimientos más baratos, resistentes y duraderos; de ahí que la calidad de los productos y los procesos utilizados se hayan ido deteriorando.

La incorporación de lámparas para el secado rápido, químicos para moldear el acrílico y para retirarlo de las uñas pueden llegar a tener un impacto perjudicial en la salud. Algunos de los problemas que ocasionan son formación de hongos en las uñas por encapsulamiento de agua y complicaciones respiratorias para las profesionales que los utilizan por largas horas de exposición continua al producto.

Pero el peligro no queda ahí. Muchos se preguntan si la exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV) utilizados en la fijación del esmalte en gel podría fomentar la aparición de células cancerígenas . Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), “este organismo considera las lámparas de curado de uñas como aparatos de bajo riesgo cuando se utilizan según las instrucciones de la etiqueta”. Vale recalcar que este panorama solo se da para personas sanas y normales; así como para aquellas que no tengan alguna afección que las haga sensibles a la luz solar.

Uno de los ingredientes más populares pero con alto factor de riesgo es el hema, un componente comúnmente usado en lacas, materiales dentales, tintas ultravioleta e incluso en productos para las uñas gracias a su gran poder de adherencia. (Foto: Freepik)

¿Qué hay que saber antes de ponerse uñas acrílicas?

Si sufres de alguna enfermedad como dermatitis de tercer grado en adelante, eres paciente oncológico, menor de 15 años o simplemente si tus uñas están demasiado débiles, no deberías realizarte este procedimiento.

Además, expertos en cosmética señalan que debes verificar que el esmalte que te apliques no contenga ingredientes como el hema o el metacrilato , cuyas propiedades químicas pueden ocasionar irritación en la uña o incluso dermatitis alérgica.

Independientemente del procedimiento que escojas, las uñas acrílicas siempre representarán un riesgo más alto que la manicura tradicional ; ya que si queda un espacio (por más mínimo que sea) entre las uñas naturales y las acrílicas, podrías terminar acumulando bacterias y organismos perjudiciales que podrían terminar causándole enfermedades a la piel.