Anticipando el verano, ansiamos tener el cuerpo deseado, por lo que acudimos regularmente al gimnasio para reducir los kilos de más y así vernos en forma. Cuando este no es el caso, algunas personas recurren a tratamientos más rápidos para disminuir esas medidas que no pudieron eliminar durante el año, sin caer en la cuenta de que algunos de ellos son dañinos y pueden poner en riesgo la salud.

Por otro lado, están las personas que siguen una rutina estricta para eliminar la grasa, pero aun así no obtienen un resultado favorable. Para este caso existen tratamientos cortos, indoloros y efectivos que ayudan a bajar centímetros en las áreas más problemáticas del cuerpo, como el abdomen, muslos, brazos o mentón. Ya no es necesario someterse a una intervención quirúrgica, ya que se puede obtener resultados con procedimientos no invasivos.

Rita García, cosmiatra del Centro de Terapias Alternativas y de Antienvejecimiento, comenta que existen dos tratamientos muy usados en esta temporada por su rapidez y efectividad. “Uno de ellos es el coolsculpting, un método que ofrece la reducción de centímetros en una sola sesión, mediante el congelamiento de la grasa. También está la diatermia, que son ondas que impactan sobre el tejido adiposo, lo que logra su reducción y tonificación, y que se realiza en un promedio de seis a diez sesiones, dependiendo el área y volumen a trabajar. En medicina estética también se usa mucho la infiltración de sustancias lipolíticas, mediante una técnica que se llama mesoterapia, y trabaja por zonas y reducción en una sesión de entre 2 y 4 cm”.

También existen tratamientos con ampollas, en los que se puede ver resultados a partir de la tercera y cuarta sesión. La Dra. Rosario Ramírez Gálvez, médica del Centro de Medicina Estética de la clínica Ricardo Palma, explica que “el tratamiento corporal a base de ampollas consta de la aplicación de microinyecciones con diferentes principios activos como vitaminas, proteínas, oligoelementos, ácido hialurónico no reticulado para reducir la grasa localizada, celulitis y flacidez”.

—El complemento—

Para que los tratamientos mencionados sean más efectivos es recomendable hacer ejercicios y tener una alimentación rica en frutas, verduras y carnes magras, además de consumir dos litros de agua al día. “Los tratamientos se complementan con radiofrecuencia y drenaje linfático. Se sugiere realizar ejercicios de tonificación muscular o ejercicios de contracciones de los músculos abdominales. Una alimentación variada sin caer en el exceso. Nos sirven los alimentos ricos en fibra por su capacidad saciadora, las proteínas por su acción anabólica y formación de estructura, así como su efecto de ‘consumo de masa de grasa’”, recomienda la cosmiatra Rita García.

Es ideal disminuir los alimentos procesados y optar por una ración saludable y que ello sea medido. Por ejemplo, en el almuerzo consumir medio plato de verduras, y que la otra mitad esté compuesta por una presa de carne o pollo, como de papa, camote o un pedazo de yuca. Así como disminuir el consumo de sal, azúcar y alimentos ultraprocesados.