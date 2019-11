Se viene el verano, época donde usamos ropa ligera y el cabello sujetado. Si quieres añadirle un toque genial a tú peinado y no usar el mismo, pues estas son algunas opciones sencillas y fáciles que puedes utilizar en la próxima estación.

Hay distintos tipos de cabello y distintos cortes, y para cada uno de ellos hay un peinado particular. Por ejemplo para que el cabello no sea una molestia en el verano, la mejor solución para algunas chicas es cortarlo muy corto. Para que ello no suceda, la media cola es la mejor opción, ya que así se verá más ordenado y se complementa ideal con el cabello suelto y natural. Es importante dejarlo así y no utilizar la plancha, pues maltrata mucho el cabello sobre todo en el verano.

Por otro lado, si llevas la melena larga y está suele ser muy incomoda, lo ideal es hacerte una raya al medio, usar dos ganchos al los extremos, colocar bastante gel para que no se vea desordenado y finalmente hacerte unas ondas que luzcan naturales.

