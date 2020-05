Con el paso del tiempo hemos observado que va en aumento la preocupación no solo por nuestro aspecto físico, sino también por nuestro bienestar integral, lo cual es una de las características más visibles de la sociedad moderna. Actualmente, se busca poder difundir una cultura más saludable, por esta razón, se fomenta la importancia de realizar actividad física, llevar una dieta balanceada y básicamente, adoptar cualquier otro hábito que pueda garantizarnos una mejor calidad de vida.

Por lo general, solemos acudir a un gimnasio o centro deportivo para poder tener un cuerpo sano y unos músculos bien entrenados; sin embargo, en ocasiones olvidamos por completo que nuestro rostro también posee una variedad de músculos y que requieren de igual o mayor atención y cuidados.

Cabe señalar que, la cara es la principal zona en la que se refleja el cansancio y el estrés, si bien es cierto vivimos en la era de los productos de belleza, en donde existe una infinidad de cremas y sérums de las distintas marcas y calidades, las cuales poseen diferentes objetivos, tal vez las más usadas por los consumidores son las que permiten combatir las arrugas, las hidratantes y para los contornos de ojos. No obstante, no basta con usar un buen producto, sino que es indispensable trabajar correctamente la piel, motivo por el cual entra en juego una técnica que está causando sensación alrededor del mundo: el yoga facial.

Al envejecer la capa de grasa localizada entre el músculo y la piel se vuelve más delgada y disminuye la elasticidad, explica un estudio de la Northwestern University (E.E. U.U.), publicado en la revista JAMA Dermatology. Después la gravedad hace el resto: se produce el temible descolgamiento. Asimismo, descubrieron que si se realizan determinados ejercicios para fortalecer los 57 músculos que hay en la cara y el cuello es posible recuperar esta elasticidad y conseguir que el rostro parezca hasta tres años más joven.

-TÉCNICA MILENARIA-

Su historia se origina en el año 2500 A.C. en China y desde entonces ha formado parte de la medicina tradicional; sin embargo, cada vez es más practicada en los estándares occidentales. La finalidad de estos masajes que tocan puntos estratégicos faciales, es recodificar los mensajes de tensión que los nervios envían al cerebro. Aunque en el yoga tradicional no existen posturas específicas para la cara, lo que nos permite el yoga facial es aplicar muchos de sus principios para entrenar la musculatura del rostro.

“El yoga facial consiste en una serie de posturas y ejercicios con los que podemos estimular los músculos de la cara y tonificarlos. Además, esta técnica es usada hace muchos años y también es conocida como masofilaxia facial o facefitness. Y es que, al igual que sucede con el resto del cuerpo, si llevamos una vida sedentaria, la grasa y la flacidez se instalan en el cuerpo hasta conseguir la pérdida de tono”, asegura la cosmiatra, Sylvia Dongo, en exclusiva con El Comercio.

En definitiva, esta disciplina contradice en cierta manera, lo que la mayoría de nosotros creíamos con respecto al tema de las muecas y gestos, puesto que en repetidas ocasiones hemos oído hablar sobre lo perjudicial que pueden ser para nuestro rostro, dado que son catalogados como la principal causa de arrugas y líneas de expresión. No obstante, es crucial recalcar que los movimientos repetitivos equivocados, sí pueden causar estas imperfecciones, pero si se mueven los músculos de manera adecuada esto logrará prevenir su aparición. Esto se debe a que cada uno de estos movimientos se realizan en segundos y son muy específicos, con la finalidad de tonificar el músculo.

Un gran grupo de mujeres de diversas partes del mundo han optado por esta práctica como parte de su rutina de cuidado, como es el caso de algunas celebridades, Jennifer López, Gwyneth Paltrow y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, quienes han confirmado los múltiples beneficios de esta técnica que nos ayuda a sentirnos y vernos bien.

“Es importante practicarla, pues mejora la apariencia del rostro, previene líneas de expresión, atenúa arrugas, mejora la circulación sanguínea, ayuda a la producción de colágeno, aporta volumen muscular a la cara, combate la caída de los párpados y también proporciona luminosidad e hidratación en la zona trabajada. Al entrar en un estado zen, esta técnica consigue calmarnos, relajarnos, y por lo tanto, reforzar nuestro sistema inmune. Definitivamente, las zonas del rostro que más se benefician de esta técnica son la frente y el contorno de ojos”, refiere la embajadora del yoga facial.

De igual manera, como destaca la especialista, los resultados son inmediatos, ya que al realizar estos ejercicios podremos decirle adiós al ceño fruncido y a la cara rígida, por lo que evidentemente, un rosto con apariencia calmada, siempre se verá más joven y saludable. En realidad es una técnica apta para todas las personas de las diversas edades, sin excepción, únicamente se recomienda a los pacientes que se han aplicado recientemente botox que esperen de siete a ocho días para iniciar con la práctica de los ejercicios.

“El yoga facial se puede realizar con nuestro aceite o crema favorita en casa. Igualmente, las personas son libres de poder emplear sus propias manos o algún tipo de herramienta como los rodillos faciales, la piedra gua sha o los vendajes neuromusculares. Podemos hacer breves ejercicios faciales de 3 a 4 veces a la semana, ya sea por la mañana a primera hora o por la noche antes de irnos a dormir. En caso no tengamos tiempo durante esos momentos, podemos practicarlos a lo largo del día, en el auto, en la oficina, antes de entrar a la ducha, o en cualquier rato libre. Cabe mencionar que, no es necesario someternos a una estricta rutina de horarios, ya que la idea también es relajarnos y disfrutarlos. Además, muchos de los ejercicios son sencillos, por lo que no nos llevarán más de 10 minutos al día”, señala la cosmiatra.

En efecto, una vez que nos logremos acostumbrar a esta práctica y adoptemos el hábito de ejercitar nuestro rostro, el mismo cuerpo nos pedirá la actividad diaria. Adicionalmente, como destaca la experta, Sylvia Dongo, es fundamental llevar a cabo una limpieza correcta de la piel, puesto que es un aliado excelente de esta técnica, permitiéndonos potenciar los resultados. También debe combinarse esta práctica con una adecuada rutina cosmética y el uso obligatorio de la fotoprotección.

