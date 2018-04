Boina francesa: dale un toque parisino a tu look La boina es un must have de temporada. Llévala y dale la cuota estilosa a cualquiera de tus tenidas.

- / - Viste al estilo de una parisina incorporando a tus look la boina francesa. Aquí encontrarás tres opciones para el día a día. (FOTO: EL COMERCIO) - / - La boina puede llevar aplicaciones para convertir una tenida en una apuesta singular. Puedes optar con modelos como este, que viene con aplique de strass (un tipo de cristal decorativo) y pedrería. (FOTO: EL COMERCIO) - / - El rojo en la indumentaria es un básico en las tenidas parisinas (se popularizó en la indumentaria francesa desde mediados del siglo XVII, época en la que el monarca Luis XIV decretó que su corte debía portar tacones rojos). Hoy se lleva accesorios, maquillaje y prendas de complemento. (FOTO: EL COMERCIO) - / - Para un estilo más urbano, lleva una boina de estilo marinero, como esta. Este gorro estiliza el rostro y tu estilo. Como ves, opciones para lucirte como una parisina hay varias. Si lo que quieres es llevarla y marcar un estilo propio, juega con los accesorios. (FOTO: EL COMERCIO) - / -