Bolsos redondos: encuentra el modelo que más se ajusta a tu personalidad El 'must have' de esta temporada será la cartera de silueta redonda. En materiales y acabados variados, este tipo de bolso añaden un toque juvenil a tu look.

- / - Con aplicaciones, en cuero o fibra vegetal. Estas son algunas de las carteras redondas más trendy que puedes encontrar en Lima. (Foto: El Comercio) - / - Complementa tus looks con carteras de fibra vegetal. Para mantenerlas en buen estado, límpialas con una esponja suave y guárdalas en una bolsa de tela en un lugar cerrado, libre de humedad, recomienda Bertha Cabrera, gerente general de Galera, marca especializada en carteras de junco. (Foto: El Comercio) - / - Si tu estilo es el boho chic, aquí dos opciones en cuero y en tejido a crochet. (Foto: El Comercio) - / - Las carteras de fibra vegetal van muy bien con todos los estilos. Son el complemento ideal para una tenida con jeans o para una salida formal. "Lucen perfectas con prendas de textiles de diferente textura, incluida la lana", dice Bertha Cabrera, representante de la marca Galera. (Foto: El Comercio) - / -