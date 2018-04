Botines metalizados: el accesorio top de esta temporada

El calzado metalizado es, sí o sí, el complemento top de esta temporada. Ideal para dar pinceladas de luz a tus look de otoño y de invierno, es una tendencia que añade elegancia a tus looks, ya sea para una salida nocturna, una tenida casual o para ir a la oficina.



Influencers mediáticas como Kendall Jenner, Caroline Daur o Patricia Manfield han convertido el calzado metalizado en el protagonista de sus looks; algo que han logrado al lucirse en botines con efecto espejo, dorados, plateados o botas XL plateadas. Las opciones se adaptan a cada estilo.



En esta fotogalería verás tres formas de llevarlos bien puestos.