 Briana Botto: "Jamás haré de mi vida un show"

Cuando habla sobre sus nuevos proyectos y los personajes que está por interpretar, a Briana Botto los ojos se le hacen más grandes y su sonrisa se extiende. En la sala de su casa, sentada frente a las flores que acaba de recibir como regalo por el día de su cumpleaños número 21, la actriz brinda detalles sobre su próxima participación en “Ojitos hechiceros”, novela producida por Del Barrio Producciones que se estrena en febrero. “Interpretaré a Aurora, un personaje que admiro por su capacidad de vencer las adversidades a pesar de su ceguera”, cuenta.



Y si bien esta es apenas la segunda producción televisiva en la que participa, la primera fue “Mujercitas”, Briana se viene preparando desde pequeña en el mundo de las artes. “Participé en talleres de teatro y aparecí en comerciales de televisión. También desde hace 10 años bailo flamenco y me he presentado en los teatros Julieta y Mocha Graña. Además, otra de mis pasiones es el canto. Cada uno de estos pasos me ha llevado a darme cuenta de que las artes son mi mejor medio de expresión”, asegura Briana.

Al salir del colegio no estudiaste actuación sino diseño de moda, ¿qué te hizo tomar ese rumbo?

El miedo a seguir la carrera de actuación. Aunque la amaba, la consideraba inestable. Después de estudiar un ciclo me retiré y me inscribí en el Conservatorio de formación actoral del Centro Cultural Británico. El año pasado me gradué como actriz y, desde entonces, he aprendido mucho. Por ejemplo, antes me costaba soltar la tristeza que le pertenecía a alguno de mis personajes, pero ahora puedo entrar y salir de ellos rápidamente y sin problemas. Y ya me preparo para, en mayo, empezar a filmar una película producida por Suena Perú. Es una comedia juvenil y yo interpretaré a una chica rebelde. Este será otro reto.



¿Qué te motiva? ¿Te gusta ponerte retos?

Siempre estoy en la búsqueda de cumplir mis sueños y ser feliz. Y para mí la felicidad significa estar contenta con lo que eres y con lo que estás logrando. Creo que la gente que no es feliz es la misma que luego envidia el crecimiento de los demás y que daña el mundo en el que vivimos. Agradece por lo que tienes y búscale a todo un lado positivo, eso te hará grande. La vida me va enseñando que los percances siempre pasan por algo. Hace unos años me tocó vivir momentos duros cuando mi abuela materna murió, mi mamá pasó por una depresión, y empecé a no encontrarle razón a mis días. Pero, felizmente, gracias a quienes me rodeaban, entre ellos la coach que me aconseja desde que tengo 16 años, hallé un sentido a todo lo que estaba viviendo, le agradecí al universo y eso me hizo crecer como ser humano.



¿Quién es la persona que más admiras?

Sin duda es Maite, mi mamá. Ella es una de las personas más fuertes que conozco. Soy quien soy gracias a ella. Me ha apoyado en todo lo que he querido hacer y nunca ha dejado de orientarme. Mi mamá me tuvo cuando tenía 22 años, casi la edad que tengo ahora, y me crio sola, porque mi papá, aunque siempre estuvo a mi lado, no vivió conmigo. Así aprendí que la familia no es papá, mamá e hijos. Es parte de tu familia todo aquel que está ahí en todo sentido, y que aporta algo bueno a tu vida. Por eso, aunque tengo una familia rara, que es difícil de explicar, la amo. Me llevo muy bien con la esposa de mi papá, y mis abuelos paternos quieren mucho a mi mamá.



También compartes tus días con tu enamorado.

Sí, tengo tres meses con Enzo y me encanta porque estamos construyendo nuestra relación sobre un cimiento importante: el respeto. El amor y el respeto van de la mano siempre. Pronto viajaremos a Rusia, junto a mi mamá, para ver los partidos del Perú en el Mundial.



El mundo de las redes

Además de la televisión, Briana se mueve mucho en las redes sociales y sus seguidores van en aumento. “Siempre busco que este espacio aporte algo a la comunidad. Por ejemplo, lo uso para ayudar a los animales de la calle y también motivo a los demás a llevar una vida sana”, cuenta. Por estos días, por ejemplo, mediante el #retowannabefit, Briana y sus amigas han impuesto un reto de vida saludable que dura un mes y que consiste en comer sano y en hacer deportes al menos tres veces a la semana. “Es un éxito. La gente me cuenta que hace yoga, que juega tenis o que dejaron de comer comida poco saludable”, afirma.



¿Cuidas mucho tu físico?

Como sano. Evito carbohidratos en las noches y me inclino por las frutas y verduras. Pero eso no quiere decir que algún día, de vez en cuando, no me coma un porción de torta de chocolate. No olvidemos que la vida es una y tenemos que disfrutarla.

A veces la gente suele ser agresiva a través de las redes, ¿cómo lidias con las críticas?

Aunque no me guste pelear con los demás, cuando pasa no me quedo callada. Solo le recuerdo a la gente que tiene que ser feliz y dejar que el resto siga con lo suyo. Les digo: “Proyecta la energía que tú quieras recibir”.

¿Cómo asimilaste el hecho de convertirte en un personaje público?

Cuando la gente empezó a pedirme autógrafos y fotos en la calle no entendía por qué pasaba eso. No lo podía creer. Luego, todo empezó a sentirse más familiar. Pero esto no ha hecho que mi vida cambie, sigo frecuentando a mis amigos de siempre y haciendo las mismas actividades. Eso de que la fama se sube a la cabeza no va conmigo. Y jamás haré de mi vida un show.