Los temas “Baby one more time” y “Oops!...I did it again” se volvieron las canciones del momento en el año 1999. Con tan solo 18 años Britney Spears comenzó a ser reconocida como una colegiala de blusa corta, mini falda y un peinado de dos trenzas inocentes. Todas las adolescentes querían copiar sus looks, peinados y maquillaje; tendencias que la cantante impuso y ahora quedaron marcados en la historia de la moda.

Hoy, la cantante cumple 38 años y recordamos algunas tendencias que Britney uso primero. Los ‘outfits’ que solía llevar en presentaciones, red carpet o looks casuales, en su mayoría, eran cortos, sexys y ligeros. Por ejemplo, los que más llamaron la atención de los atuendos fueron las blusas transparentes, mini faldas y pantalones a la cadera. En el maquillaje, predominó más el uso de ‘glitter’ y en los peinados, las dos colas altas y el cabello suelto.

Este año, Britney sorprendió en su cuenta de Instagram con un look del videoclip que la llevó a la cima de la fama “Baby one more time”. Ella llevaba su típica falda de colegiala a cuadros y una blusa blanca recogida. Ese fue uno de sus looks icónicos con el que se convirtió en la chica de moda.

