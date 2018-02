Llevar tacos con diseños es lo más in de la temporadada. Y nada mejor que las sandalias para dejar al descubierto la creatividad y las propuestas de los diseñadores de calzado. Tacos cuadrados con bordados, troquelados o líneas de color animarán tus pasos.

"Para lucirlos, asegúrate de dos o colores, yo no creo en las reglas a la llevar looks compuestos de prendas en colores planos", recomienda la diseñadora de moda, Jessica Butrich. "Me gusta mezclar estampados en la ropa con color en los zapatos, o estampado con estampado, siempre teniendo en cuenta que sean patrones que armonicen bien juntos ya sea por forma o color. Si quieres ir por lo seguro y si tu calzado tiene estampado o algún diseño gráfico, los colores planos son lo ideal para la ropa", comenta.



¿Cuáles son los modelos más trendy? Descúbrelos en esta foto galería.