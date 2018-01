Camisetas con mensajes inspiracionales que vas a querer llevar

La camiseta básica –de cuello redondo, cuerpo recto y líneas simples– se ha convertido en la portadora de la nueva tendencia urbana: frases rebeldes e inspiradoras, sublimadas o bordadas, que hacen referencia a conflictos sociales como el cambio climático, la unión civil, el empoderamiento femenino y la deconstrucción de los cánones en la moda.



Para la fashion stylist Karina Pons De Vier, la responsable es Maria Grazia Chiuri, diseñadora de la casa Dior, quien creó para la firma la primera camiseta con un mensaje de empoderamiento: We should all be feminists (Todos deberíamos ser feministas). “Desde ahí, frases como People are People, del diseñador Christian Siriano, y The future is female (El futuro es de las mujeres), que portó Gigi Hadid en el Nueva York Fashion Week Fall 2017-Winter 2018 para el desfile de la firma Prabal Gurung, se han convertido en las favoritas de celebridades como Cara Delevingne, una de las pioneras en llevar las camisetas con frase”, comenta la asesora de imagen Gigi Riva.