Australia: campaña busca derribar la violencia contra la mujer desde la niñez

"Stop it at the Start" es el nombre de la campaña que pertenece al 'Plan para reducir la violencia contra la mujer 2010-2022' del gobierno australiano. ¿Su objetivo? derribar la violencia contra el género femenino desde el inicio: partiendo desde las faltas de respeto y la situaciones de desigualdad de género que se dan en la niñez.

Según el enfoque de este plan, la violencia inicia con la falta de respeto. "Aunque no toda falta de respeto termina con violencia, el ciclo de la violencia sí inicia con una falta de respeto", dijo la Ministra de la Mujer australiana, Kelly O'Dwyer.

Por eso -y centrándose en la influencia que tienen los adultos sobre los niños- la campaña propone que los jefes del hogar enseñen a los más pequeños a respetar a las mujeres partiendo desde su propio ejemplo y en todo tipo de situaciones para así cortar el círculo de la violencia desde la raíz.

En uno de los videos se puede ver a un padre recogiendo a sus tres hijos del colegio: dos niños y una niña, la más pequeña. El hermano mayor le cuenta a su padre que fue castigado en la escuela por levantar la falda de una compañera. Al escucharlo, el padre le contesta: "¿solo por eso?"

Luego de unos segundos, el otro hermano se muestra confundido también y señala que esa actitud es normal en los chicos y la pequeña asiente y dice: "sí, es decir, ya entendí que cuando crezca seré acosada y hasta abusada, tal vez". Al escuchar la conversación de sus hijos, el padre se disculpa y reflexiona sobre el tema.

En el segundo video se puede ver a una niña que es empujada por un niño en el pasillo de su escuela. La madre de la niña se acerca para ayudarla a levantarse y justifica el acto del niño señalando que son "cosas de chicos". Entonces, otro niño que mira la escena de lejos dice "sí, y cuando crezca supongo que estará bien si soy violento con las mujeres".

"Stop it at the Start" inició en el año 2016 y ahora, en su segunda fase, lanzó publicidad a través de redes sociales, televisión, cine, radio y publicaciones impresas que busca crear conciencia en la población australiana sobre el tema y lograr un cambio. Esta vez, la temática es luchar contra la amenaza de la conocida frase "boys being boys" (chicos siendo chicos), que ha respaldado las malas actitudes de varones contra mujeres desde la niñez.