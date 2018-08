La campaña de moda con modelos desnudos que llama a la diversidad

Como siempre, Benetton llama la atención con su publicidad. Esta vez se trata de Nudicome, una campaña de moda sin rastro de ropa alguna: todos los modelos aparecen desnudos.

Con un mensaje positivo, la campaña muestra modelos de todas las razas y tonos de piel haciendo un llamado a la diversidad. Siguiendo su filosofía de los años ochenta, donde presentaba modelos de distintas razas bajo el lema "United Colors of Benetton", la firma italiana vuelve con la campaña 'NAKED, JUST LIKE', un video de un poco más de tres minutos. Solo tiene una diferencia: no se muestra ni una sola prenda de ropa ni accesorios.

El video muestra a nueve modelos abrazándose y acariciándose entre sí, mientras se escucha una voz en off que llama al fin del racismo. "No más guerra racial, sino el milagro étnico con su riqueza de ecos familiares, ahora en paz...", se escucha en el clip.

La campaña ha sido fotografiada por Oliviero Toscani, quien volvió al grupo italiano en noviembre.