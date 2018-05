Cannes 2018: Emilia Clarke sorprende con un look perfecto para la oficina

No estamos seguros si se trata de un acierto o no, es lo dejamos a tu elección. Lo que sí podemos asegurar es que Emilia Clarke, conocida por su papel en la serie 'Game of Thrones', impactó a todos en el Festival de Cannes cuando apareció vestida como si fuera a la oficina.

La actriz, quien recientemente interpretó a uno de los amores imposibles de Han Solo en la película "Solo: A Star Wars Story", lució un conjunto de Dolce & Gabbana con botones en la parte superior. Para terminar el look añadió unos stilettos de Christian Louboutin.

Aunque el look le asienta muy bien a la figura, parece que estaba lista para un día en la oficina en lugar del festival de cine. ¿Tú que piensas? Recorre la galería que acompaña esta nota y saca tus conclusiones.