Champús, uno de los postres más deliciosos de la gastronomía peruana | VIDEO

Uno de los postres perfecto para estas tardes de frío, es el champús. Con un saborcito agridulce y de gran consistencia, nadie se resiste a una porción de este delicioso dulce.



Si todavía no lo has preparado, no te preocupes porque el recetario virtual Acomer.pe te enseñará a cocinar esta delicia que será muy bien recibida por todos tus comensales.



Ingredientes

250 gramos de maíz mote seco

½ tapa de chancaca

1 kilo de guanábana

1 kilo de piña Golden

3 limones

azúcar rubia al gusto.



Preparación

Una noche antes de preparar esta receta, deja remojando el maíz en bastante agua esto permitirá que quede tierno.



Al día siguiente, cuélalo y retira los trozos de la coronta que hayan quedado en cada uno de los granos y presiónalos con un rodillo para que su cocción sea más sencilla. Los granos deben quedar medio triturados.



En una olla coloca 2 ½ litros de agua y cuando hierva, agrega el maíz poco a poco, mueve y añade los limones enteros. Deja que la preparación cueza por 20 minutos.



Pasado ese tiempo, incorpora la chancaca cortada en pequeños trozos, mueve despacio y espera que se disuelva.



Agrega la pulpa de guanábana y la piña picada en cubos, permite que de otro hervor y rectifica el dulzor (si es necesario, puedes añadir un poquito de azúcar).



Sirve en vasos altos o dulceras resistentes al calor y ¡Buen provecho!