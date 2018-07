Chloë Grace Moretz y el maquillaje que revive los años 80

Chloë Grace Moretz sorprendió a las redes sociales con un maquillaje que no vemos desde el siglo pasado. Literalmente. La actriz apareció en el programa de televisión estadounidense "Watch What Happens Live" con Andy Cohen para promocionar su última película: "The Miseducation Of Cameron Post".

La joven apareció en el set con un blazer negro usado como vestido, el cual combinó con un maquillaje que dejó a más de uno con la boca abierta. Con un estilo fiel a los años ochenta, Moretz lució una sombras de tono rosa que superaban el párpado y llegaban hasta los pómulos. Para finalizar, colocó un tono rojo vibrante en sus labios. ¡De vuelta a los años ochenta!

Durante las últimas dos temporadas, pasarelas de moda han presentado modelos luciendo maquillajes similares al que lució Moretz durante la entrevista. ¿Te atreves a lucirlo?