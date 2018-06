Cinco ángeles de Victoria's Secret revelan sus secretos para lucir espectaculares

- / -

Cabellera envidiable. Todas están de acuerdo que el cuidado del pelo es algo esencial, una melena bien llevada puede hacerte lucir radiante aún si no lleves maquillaje. Romee Strijd recomienda darle un toque de volumen para tener ese look lleno de actitud. “Uso shampoo voluminizador acompañado de acondicionador solo en las puntas, pues eso hace que mi cabello no luzca plano”. (Foto: Shutterstock)