Cinco cosas que debes saber sobre regalar experiencias

Próximos a las fiestas navideñas las personas inician la búsqueda del regalo perfecto para sus seres queridos que los haga sentir únicos y especiales. Incluso, para el tan esperado “amigo secreto” en el trabajo donde se busca dar en el clavo con respecto a los gustos del compañero.



Sin embargo, además de los clásicos regalos como prendas o electrodomésticos, la novedad en la actualidad son los obsequios 'experiencias'. Al decir esto nos referimos a cursos, tratamientos de belleza, almuerzos, entre otra opciones para sorprender a alguien querido.

Chanel Serpa, country manager en Perú de la empresa de regalos y experiencias Bigbox Perú, nos dice cuáles son los beneficios de comprar bajo esta modalidad.

1. Se ajustan a las preferencias de tus amigos. Comprar un regalo, un perfume o una cartera siempre resultará complicado pues no sabemos a ciencia cierta qué color, aroma o tamaño preferirán nuestros amigos, pero sí conocemos si son aventureros, si les gusta cocinar o pintar. Por ello, se recomienda regalar una experiencia que vaya de acuerdo con la personalidad de tu ser querido.

2. Siempre será inolvidable. Un objeto con el tiempo pasará al olvido pues pasa de moda, se malogra o simplemente se olvida, mientras que una experiencia quedará para siempre en los recuerdos del ser querido.

3. Tus familiares podrán elegir. No es común que la persona elija su regalo pues este puede exceder nuestro presupuesto, no tenemos tiempo de buscarlo o, simplemente, no lo encontramos. Si regalas una tarjeta de experiencias, el usuario tendrá un abanico de opciones y escogerá la que más le atraiga en el momento.

4. La tarjeta de regalo no se perderá. Tus deseos al igual que tu regalo quedará en la bandeja de correo de tu ser querido para siempre y podrá usar el obsequio en el momento que quiera y no terminará en los desechos a fin de año.

5. Se ajusta a los tiempos de la persona. Al enviar un regalo o tarjeta de regalo en línea, el usuario podrá elegir cómo, cuándo y en qué usarlo ajustándose a sus tiempos y preferencias.