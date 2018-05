¿Por qué cuesta más bajar de peso después de los 30?

¿Ya no bajas de peso como antes?, ¿el proceso es más lento y te cuesta más? No te preocupes, no eres la única. A la mayoría de mujeres les supone un reto bajar esos kilitos de más una vez que pasan los 30 años. ¿Por qué?

Ya sea por pérdida de masa muscular, estrés o por menos horas de sueño, el cuerpo no funciona igual a partir de cierta edad. Aunque, claro, existen algunos métodos para engañar a nuestro organismo como hacer ejercicio, alimentarse bien y descansar como mínimo ocho horas diarias.

En la galería que acompaña esta nota te contamos cinco motivos que dificultan la pérdida de peso a partir de los 30 años.