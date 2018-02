Daniela Sarfati regresa a las pantallas con "Torbellino 2" 

Alejarse de la televisión por dos años fue parte del viaje interior que la actriz Daniela Sarfati buscaba emprender, vivir y, sobre todo, sentir. “Desde el fondo de mi corazón sabía que necesitaba dedicarme a mí. Y, sin duda, uno atrae lo que quiere”, dice Daniela. Su determinación le abrió las puertas a una etapa de espiritualidad y reinvención. “Volví a meditar, a practicar yoga y reiki. También participé en un taller de perdón radical y, estudié para coach de vida”, detalla sobre los pasos que ha dado en este tiempo.



La entrevista se da en el departamento que comparte con su hijo Facundo, de 11 años, y su pareja Óscar López Arias. Mientras sigue develando la faceta espiritual que hoy forma parte de sus días, aparece su mascota, un cachorro labrador que le reclama atención. Tras jugar un poco con él, cuenta que asistió a un retiro de 11 días donde el silencio, algo nuevo para ella, fue una pieza clave. “Se trata de la técnica de meditación vipassana, que, a través del silencio, te ayuda a encontrarte con tus miedos y te enseña a manejarlos. Aunque fue sacrificado, valió la pena”.



¿Qué te llevó a tomar la decisión de trabajar tu lado espiritual al máximo?

Era una persona impulsiva que estaba molesta casi todo el tiempo, y eso no me hacía feliz. También quería aprender a perdonar y a perdonarme. En el taller de perdón radical en el que participé me enseñaron a no juzgar, a entender que cada individuo viene de una realidad distinta, y, por otro lado, a que mis errores no deben hacerme sentir culpable, pues equivocarse es parte de la vida. Si no cometemos errores, ¿cómo aprenderíamos? Después de esto entiendo que todo lo que te ocurre es un aprendizaje, que las cosas pasan porque es necesario, que nada es casualidad. Ahora no soy perfecta, pero sí creo que soy un mejor ser humano. Ha sido un renacer.



Tras esta etapa, decidiste retomar tu relación de pareja después de cuatro años de separación.

Cada uno, Óscar (López Arias) y yo, necesitábamos un aprendizaje individual para estar bien con nosotros mismos. De allí parte todo. Primero ámate y después piensa en amar a otra persona. Siento que es importante estar bien contigo mismo, para compartir tu vida con otro y no, por el contrario, vivir a través de otra persona. ¿Si me vuelvo a casar? No lo creo, no necesitas de un papel para tener un compromiso.



¿Y tendrías otro hijo?

Un hijo llega al mundo para ser tu gran maestro. Te enseña a ser más paciente y más sensible. Sin embargo, no tendría otro hijo. Mi trabajo es complicado y un niño requiere de dedicación. No olvidemos que la tarea de los padres es ardua, porque nuestra principal labor es educar. A Facundo, por ejemplo, le enseño a no juzgar. Le hablo de igualdad entre hombres y mujeres. Y de que no es cierto que los hombres no deben llorar, porque esa es una creencia limitante.



Alguna vez comentaste en tus redes que llorar te permite liberar y expresar.

Por supuesto. No está mal llorar, no lo asocio con debilidad. Si uno llora es porque tiene emociones. Además, a veces la gente llora por aquello por lo que no pudo llorar antes. No es bueno guardar las emociones y ahora lo entiendo.



El regreso

Desde hace poco tiempo, Daniela decidió volver al mundo de la actuación. Se acaba de estrenar la película “Qué difícil es amar”, en la que ella participa, y actualmente está grabando los avances de “Torbellino: 20 años después”, serie producida por Iguana Producciones que es la continuación de la icónica historia de los años 90. “Y en abril empezaré a grabar otra película, un thriller de suspenso que me exigirá nuevos retos”, agrega la actriz.



¿Cómo fue tu reencuentro con la actuación?

Muy bueno. Creo que en el mundo de la ficción se pueden contar historias con las que la gente se identifica y de las que se aprende. A veces, también es terapéutico, es una manera de desahogar ciertas cosas.



¿Tienes alguna rutina de belleza o deporte?

Soy de la idea de que al menos 30 minutos de ejercicio al día harán que cambie tu estado de ánimo y, por consecuencia, te veas mejor. Soy vegetariana y, por estos días, estoy haciendo pesas y box. Voy a cumplir 44 años, me siento muy bien y estoy segura de que eso se debe a mi estilo de vida.



¿Qué otros proyectos tienes?

El año pasado me gradué como coach life y uno de mis propósitos es tener un espacio en el que pueda atender a gente de pocos recursos. Quiero ayudar a que otros tengan un lugar para conectarse con ellos mismos, meditar y hacer yoga. Mientras, seguiré compartiendo opiniones positivas, motivacionales, a través de mis redes. No olvidemos que es mejor buscar soluciones que presentar problemas y actuar con amor y positivismo.