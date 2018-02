Descubre la cantidad de calorías que aportan tus tragos preferidos No solo eres lo que comes, sino también lo que bebes. Si no quieres ganar más peso, estos consejos te serán de ayuda.

- / - El vino no solo es una de las bebidas más consumidas y una de las que aporta menos calorías. (Foto: Shutterstock) - / - Nuestro aperitivo estrella, el pisco sour, aporta 350 Kcal mientras que el Pisco puro (100 ml) representa 210 kcal. (Foto: Shutterstock) - / - La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares. Un vaso mediano (200 ml.) equivale a comer una porción entera de pan. Aporta 100 Kcal. (Foto: Shutterstock) - / - El mojito representa 217 kcal. Al escoger una bebida evita los cocteles o tragos dulces porque al incluir más azúcar o almibares tienen más calorías. (Foto: Shutterstock) - / - El cóctel de algorrobina es irresistible por su agradable sabor pero antes de hacer tu pedido considera que esta bebida alcohólica aporta 600 kcal. (Foto: Shutterstock) - / - Si te encantan los cocteles de frutas, como el daikiri de durazno, considera que un vaso de este trago representa 280 kcal. (Foto: Shutterstock) - / - La popular piña colada aporta 230 kcal por los azúcares y almíbar que contiene, además del alcohol. Si te animas por este 'clásico' de chicas, tómalo de sorbos para que te dure toda la noche. (Foto: Shutterstock) - / - Si te encanta el Whisky puro debes saber que 150 ml de esta bebida representan 360 kcal. Acompáñalo de hielo y agua para no tomar más de la cuenta. (Foto: Shutterstock) 9.- El ron es otra bebida popular en nuestro medio. Aunque 100 ml de ron aportan 305 kcal, este valor aumenta cuando se combina con gaseosa. (Foto: Shutterstock) - / - El ron es otra bebida popular en nuestro medio. Aunque 100 ml de ron aportan 305 kcal, este valor aumenta cuando se combina con gaseosa. (Foto: Shutterstock) - / - De todas estas bebidas es recomendable el consumo de vino tinto por la cantidad de fotoquímicos que contienen lo que originan que sea una bebida rica en antioxidantes y actué contra el envejecimiento celular. Esta bebida representa 83 kcal. (Foto: Shutterstock) - / -