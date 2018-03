Descubre más sobre el estilo pijama y atrévete a probarlo

Se vio en las pasarelas SS2012 de la mano de una de las abanderadas del estilo: Stella McCartney, revela la asesora Patricia Lozada. Luego, en los desfiles Fall 2013 de Marc Jacobs (él mismo salió en pijama) y Fall 2015 de Michael Kors. Finalmente, se convirtió en tendencia.

Hoy, el mayor representante es el clásico conjunto de camisa y pantalón, de toque masculino, liso o estampado, ancho, de tejido suave (seda) y ribeteado. “Utilízalo con stilettos para un look más elegante, mules para sumarle onda o sandalias chatas como las Birkenstock”, aconsejan María Eugenia Forsyth y Fabiola Gagliardi, asesoras de The Closet Co.

Si no te atreves con el total look, usa solo una de las piezas. Por ejemplo, si tu silueta es triángulo invertido opta exclusivamente por el pantalón pijama estampado para darle volumen a tus caderas. Por cierto, el top lencero, el slip dress y la bata también son básicos de este estilo.

Fuentes: Patricia Lozada Castro, asesora de imagen y personal shopper; y María Eugenia Forsyth y Fabiola Gagliardi Rios, de The Closet Co.